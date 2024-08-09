Лукашенко поздравил коллектив МАЗ с 80-летием со дня образования предприятия

Знаменательная дата для белорусского автомобилестроения. МАЗ отмечает 80 лет со дня основания. К юбилею предприятие подошло с высокими достижениями, есть чем гордиться не только сотрудникам завода, но и всей стране. Минский автомобильный завод наращивает объемы производства и расширяет географию поставок. Продукция предприятия отмечена огромным количеством наград и премий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАЗ остается одним из самых масштабных и востребованных проектов в белорусском машиностроении. Это отметил Александр Лукашенко, поздравляя коллектив Минского автозавода с 80-летием со дня образования предприятия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ежедневно с конвейера сходят десятки единиц грузовой, пассажирской, прицепной и коммунальной техники, которую покупают более чем в 40 странах мира. Ваши могучие автомобили участвуют в грандиозных стройках, побеждают на сложнейших трассах ралли «Дакар» и «Шелковый путь». Предприятие стало родным домом для многочисленных трудовых династий, хранящих славные традиции и передающих их молодому поколению. Ваши работоспособность и преданность своему делу помогли заводу выстоять в непростые времена, а креативность, использование инновационных технологий и решений дают возможность уверенно смотреть в будущее.