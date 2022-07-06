«Тут, считай, свалка была». Как мастер с непростой судьбой превратил свой дом в произведение искусства

Новости Беларуси. В Вилейском районе в деревне Избино живет мастер на все руки Николай Александрович Окунькович. Пройдя непростой жизненный путь, мужчина нашел вдохновение в творчестве, создавая необычные и во многом уникальные работы из дерева. Для родных и близких свой дом превратил в настоящую сказку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В волшебном дворе побывала и наш корреспондент Ангелина Валькович.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Деревянный кукурузник, высоченный вигвам, беседка-корабль. Двор Николая Окуньковича похож на сказку. Здесь на каждом кусочке земли можно увидеть предмет настоящего искусства.

По профессии Николай Александрович Окунькович – автослесарь. За спиной – 41 год непрерывного стажа. Творческое вдохновение пришло неожиданно, после тяжелой болезни.

Первым работам уже больше 20 лет. В каждое изделие Николай Окунькович вкладывает не только мастерство, но и душу.