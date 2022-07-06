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«Тут, считай, свалка была». Как мастер с непростой судьбой превратил свой дом в произведение искусства

06 июля 2022 15:47
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Новости Беларуси. В Вилейском районе в деревне Избино живет мастер на все руки Николай Александрович Окунькович. Пройдя непростой жизненный путь, мужчина нашел вдохновение в творчестве, создавая необычные и во многом уникальные работы из дерева. Для родных и близких свой дом превратил в настоящую сказку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В волшебном дворе побывала и наш корреспондент Ангелина Валькович.

«Тут, считай, свалка была». Как мастер с непростой судьбой превратил свой дом в произведение искусства-1

Ангелина Валькович, корреспондент:
Деревянный кукурузник, высоченный вигвам, беседка-корабль. Двор Николая Окуньковича похож на сказку. Здесь на каждом кусочке земли можно увидеть предмет настоящего искусства.

«Тут, считай, свалка была». Как мастер с непростой судьбой превратил свой дом в произведение искусства-4

По профессии Николай Александрович Окунькович – автослесарь. За спиной – 41 год непрерывного стажа. Творческое вдохновение пришло неожиданно, после тяжелой болезни.

«Тут, считай, свалка была». Как мастер с непростой судьбой превратил свой дом в произведение искусства-7

Первым работам уже больше 20 лет. В каждое изделие Николай Окунькович вкладывает не только мастерство, но и душу.

«Тут, считай, свалка была». Как мастер с непростой судьбой превратил свой дом в произведение искусства-10

Николай Окунькович:
Тут, считай, свалка была. Это все руками, даже 78 КамАЗов чернозема вручную разравнивал. Тут сделали поле – вода стояла. И потом все это возили вручную. Жена постоянно говорит: зачем тебе, отдохни. Но мне надо движение, движение – это жизнь.

Подробнее в видеоматериале.

# Хобби # общество # Ангелина Валькович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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