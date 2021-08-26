Посол Китая: нужно выявлять этот региональный потенциал для повышения межгосударственных отношений

Новости Беларуси. Беларусь и Китай открыли совместный Год регионов. Дипломатическими нотами обменялись заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич и посол Китая в Беларуси Се Сяоюн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество между регионами касается практически всех сфер: экономика, образование, наука и технологии, медицина. В рамках года запланировано проведение порядка сотни мероприятий. Как отметил посол КНР в Беларуси, межрегиональное сотрудничество стало новой точкой роста в отношениях двух стран.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Ваши регионы и города уже установили очень тесные, деловые, дружественные отношения с нашими китайскими побратимскими провинциями и городами. И это межрегиональное сотрудничество уже дает очень важные результаты. Но это еще, конечно, далеко от идеалов. Поэтому нужно в дальнейшем выявлять этот региональный потенциал для повышения межгосударственных отношений. Николай Борисевич о сотрудничестве с Китаем: «Оно сближает народы, делает их более понятными»