От юных талантов до мастеров! Белорусские шахматисты готовятся к личному континентальному форуму

Белорусские шахматисты готовятся к личному континентальному форуму. В преддверии старта сильнейшие интеллектуалы ведут борьбу на чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Последний раз белорусы боролись на чемпионате Европы в 2019 году. В мужском выездном составе наших парней было пятеро. Сегодня в топ-10 страны из тех ребят входят только Зарубицкий и Никитенко, которые также пытаются пробиться на континентальный форум 2026.

Несмотря на то, что в 2026 году состоится Всемирная шахматная Олимпиада, для парней евротурнир главный. Так что восьмой предпоследний тур внутреннего чемпионата прошел в плотной конкуренции и с выявлением четкого лидера.