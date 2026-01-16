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От юных талантов до мастеров! Белорусские шахматисты готовятся к личному континентальному форуму

16 января 2026 18:56
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Белорусские шахматисты готовятся к  личному  континентальному  форуму. В преддверии старта сильнейшие интеллектуалы ведут борьбу на чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Последний раз белорусы боролись на чемпионате Европы в 2019 году. В мужском выездном составе наших парней было пятеро. Сегодня в топ-10 страны из тех ребят входят только Зарубицкий и Никитенко, которые также пытаются пробиться на континентальный форум 2026. 

Несмотря на то, что в 2026 году состоится Всемирная шахматная Олимпиада, для парней евротурнир главный. Так что восьмой предпоследний тур внутреннего чемпионата прошел в плотной конкуренции и с выявлением четкого лидера.

От юных талантов до мастеров! Белорусские шахматисты готовятся к личному континентальному форуму-2

На чемпионате страны собрались только сильнейшие шахматисты. 10 женщин и столько же мужчин. Самый юный –12-летний Дамир Булгак. Спустя 29 лет в списках участников значится и международный мастер Петр Корзубов.

От юных талантов до мастеров! Белорусские шахматисты готовятся к личному континентальному форуму-4

Петр Корзубов, участник турнира:
Сократилась дистанция турнира. Даже тот, кто неудачно начал турнир, мог еще как-то исправить свое положение. Теперь же количество туров минимальное – 9. И тут уже важна каждая партия. Если задержаться на старте, то уже можно и не наверстать в дальнейшем.

Пока выездной состав на международный форум не определен, но задачи уже поставлены.

Подробнее в видео.

# Шахматы

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