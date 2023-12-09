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Жертв геноцида белорусского народа вспоминают в урочище Благовщина

09 декабря 2023 18:07
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Новости Беларуси. В Международный день памяти жертв геноцида белорусы идут к мемориалам и местам захоронений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цветами и свечами отмечен каждый уголок страны, чтобы доказать: вырвать эту страшную страницу из книги нашей истории невозможно.

Жертв геноцида белорусского народа вспоминают в урочище Благовщина-1

Алые розы и гвоздики усыпали и комплекс «Тростенец». Это крупнейший на территории Беларуси нацистский лагерь смерти. Он объединял несколько мест массового уничтожения людей, среди которых урочище Благовщина. Согласно официальным данным, только здесь было уничтожено больше 150 тысяч человек. А общее число жертв «Тростенца» превышает 200 тысяч.

Жертв геноцида белорусского народа вспоминают в урочище Благовщина-3

Ольга Герасимова:
Первое, что приходит в голову, когда бываешь в таких местах, это слова Роберта Рождественского: «это нужно не мертвым, это нужно живым». И нужно помнить в первую очередь не только о том, что эти страшные события произошли на территории нашей страны, но надо думать и о том, что в каких-то других формах они продолжают происходить и сегодня.

Жертв геноцида белорусского народа вспоминают в урочище Благовщина-5

Валерий Щербун, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минской области и Минску:
Наша задача – сохранить память о страшных событиях войны в назидание нынешнему и следующему поколениям белорусов. Геноцид – это преступление без срока давности. Сегодня мы еще раз хотим напомнить о тех ужасах, которые переживала наша страна, чтобы такое больше не повторялось. Народ, не имеющий памяти о прошлом, не имеет будущего.

Жертв геноцида белорусского народа вспоминают в урочище Благовщина-7

Среди жертв жестоких преступлений – не только жители Беларуси, но и депортированные из Германии, Австрии, Чехословакии. Память погибших участники митинга почтили минутой молчания и дали главное обещание – не забывать.

# Великая Отечественная война # Валерий Щербун # Новости Минска и Минской области

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