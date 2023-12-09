Жертв геноцида белорусского народа вспоминают в урочище Благовщина

Новости Беларуси. В Международный день памяти жертв геноцида белорусы идут к мемориалам и местам захоронений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цветами и свечами отмечен каждый уголок страны, чтобы доказать: вырвать эту страшную страницу из книги нашей истории невозможно.

Алые розы и гвоздики усыпали и комплекс «Тростенец». Это крупнейший на территории Беларуси нацистский лагерь смерти. Он объединял несколько мест массового уничтожения людей, среди которых урочище Благовщина. Согласно официальным данным, только здесь было уничтожено больше 150 тысяч человек. А общее число жертв «Тростенца» превышает 200 тысяч.

Ольга Герасимова:

Первое, что приходит в голову, когда бываешь в таких местах, это слова Роберта Рождественского: «это нужно не мертвым, это нужно живым». И нужно помнить в первую очередь не только о том, что эти страшные события произошли на территории нашей страны, но надо думать и о том, что в каких-то других формах они продолжают происходить и сегодня.

Валерий Щербун, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минской области и Минску:

Наша задача – сохранить память о страшных событиях войны в назидание нынешнему и следующему поколениям белорусов. Геноцид – это преступление без срока давности. Сегодня мы еще раз хотим напомнить о тех ужасах, которые переживала наша страна, чтобы такое больше не повторялось. Народ, не имеющий памяти о прошлом, не имеет будущего.