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Наталья Кочанова провела встречу с послом Турции в Беларуси

03 марта 2023 12:37
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Новости Беларуси. Беларусь всегда готова протянуть руку помощи и поддержки дружественным государствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В непростые для турецкого народа времена мы не только сопереживаем, но готовы оказать реальное содействие в тяжелые времена.  

Наталья Кочанова провела встречу с послом Турции в Беларуси-1

На это обратила внимание председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Турции в Беларуси. И без того теплые отношения между нашими государствами еще больше укрепились после череды произошедших в Турции природных катаклизмов.  

Наталья Кочанова провела встречу с послом Турции в Беларуси-4

Александр Лукашенко в числе первых направил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану, а спецотряд белорусских спасателей «ЗУБР» более 200 часов в режиме нон-стоп работал в потерпевших бедствие районах. При участии наших специалистов из-под завалов был извлечен 51 человек, 6 из которых чудесным образом остались живы. Мустафа Озджан выразил признательность от имени турецкого правительства за оказанную помощь. И отметил, что дружба и поддержка со стороны Беларуси нашли свое проявление в непростой для страны период.  

Наталья Кочанова провела встречу с послом Турции в Беларуси-7

В свою очередь, председатель Совета Республики поблагодарила турецких парламентариев за поддержку на международных площадках.  

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# Беларусь-Турция # общество # Наталья Кочанова # Реджеп Тайип Эрдоган # Александр Лукашенко # Мустафа Озджан # Фотофакт

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