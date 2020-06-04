Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».
Лима Пархимович: «Мы себя уже накормили. Мы 135% обеспечили себя мясом и 235% обеспечили себя молоком»
Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:
Согласно документов Президента о развитии и помощи селу, поверьте мне, что эти деньги, которые были отданы из бюджета, они не закопаны. Как говорят, что вот деньги надо отдать в село, и они там закопали. Нет, мы их не закопали! Мы увеличили рост экспорта продукции, мы увеличили производство здесь, в стране. И нельзя рассматривать аграриев, это, как бы именно село, сельскохозяйственная продукция. Это продукция даже той пищевой промышленности.
Пищевая промышленность – это четвёртая часть всей промышленности страны. Поэтому обеспечим и переработку, мы обеспечим рабочие места, стабильность. И у нас с развитием последних программ, которые были созданы, начиная с 2001 года и заканчивая сегодняшним, а не по пятилеткам, посмотрите, как преобразилось наше село: появились агрогородки, люди стали жить более зажиточно, у них увеличилась заработная плата.