«Посмотрите, как преобразилось наше село: появились агрогородки, люди стали жить более зажиточно, у них увеличилась заработная плата»

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:

Согласно документов Президента о развитии и помощи селу, поверьте мне, что эти деньги, которые были отданы из бюджета, они не закопаны. Как говорят, что вот деньги надо отдать в село, и они там закопали. Нет, мы их не закопали! Мы увеличили рост экспорта продукции, мы увеличили производство здесь, в стране. И нельзя рассматривать аграриев, это, как бы именно село, сельскохозяйственная продукция. Это продукция даже той пищевой промышленности.