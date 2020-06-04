Любецкая: «Самым важным сегодня видится совершенствование законодательства в области экономики»

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если коснуться перспективы развития законодательства и обеспечения различных сфер правоотношений, то основной упор и, конечно, самым важным уже сегодня видится совершенствование законодательства в области экономики. То есть это отношения, связанные с предпринимательской инициативой, с регулированием гражданского оборота, с введением новых институтов, той же цифровизации и развития дальнейшего направления – очень важного, которое сегодня показало свою востребованность – той же IT-сферы. А это все законодательная база, которая максимально должна содействовать этому, стимулировать и привлекать, в том числе и умы, закреплять их здесь.

Второе направление, что касается образования. Тот же кодекс об образовании на сегодняшний день – это очень ожидаемый, поскольку, вообще, уровень подготовки специалистов у нас достаточно высокий, но его нужно приумножать, сохранять, причём в разных сферах. Это наш потенциал, это тоже наша безопасность. Наша умная молодёжь, наши грамотные специалисты и внедрение технологий.

Третье направление – это что касается социальной составляющей. Поскольку каждого человека каждый день волнуют его личные проблемы, его семьи, его детей, его родителей. И вот это благополучие в семье, благополучие в городе, благополучие в стране – вот такое триединство, оно было и, я думаю, всегда будет предметом первоочередного внимания государства. И законы должны в этой части просто держать руку на пульсе.