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Новые цифры от Минздрава. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 4 июня

04 июня 2020 12:23
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Новости Беларуси. В Беларуси к 4 июня выздоровели и выписаны из больниц 21 162 пациента, у которых ранее был выявлен COVID-19.

Согласно данным Минздрава, зафиксированы 45 981 человек, у которых тест на коронавирус показал положительный результат. За время распространения инфекции на территории республики скончались 253 пациента с хроническими заболеваниями, отягощёнными COVID-19.

Всего в республике проведены 585 065 тестов на коронавирус.

Белорусские больницы уже переходят к обычному режиму работы.

Как теперь принимают пациентов в Минске – читайте здесь.

# Коронавирус # общество

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