Семья выиграла в онлайн-конкурсе видеосюжетов и поделилась рецептом счастья

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – победители онлайн-конкурса видеосюжетов «Счастье быть вместе» – Екатерина Кагальняк, Павел Кагальняк, Савелий Кагальняк, Вениамин Кагальняк и Андрей Кагальняк. Как это все проходило? Савелий Кагальняк, победитель онлайн-конкурса видеосюжетов «Счастье быть вместе»:

Я взял фотографии семьи, по темам их разложил, поставил им подходящую музыку и после чего показал родителям. Мы подкорректировали и после отправили на конкурс.

Родители, что вы почувствовали, когда в первый раз увидели видео? Екатерина Кагальняк, победитель онлайн-конкурса видеосюжетов «Счастье быть вместе»:

Мы плакали от счастья.

Как вы проводите время вместе? Екатерина Кагальняк:

Мы везде путешествуем вместе. Мы стараемся с детьми посещать очень интересные места, мы ходим вместе в музеи и театры. Стараемся им привить культуру семейного очага.