Семья выиграла в онлайн-конкурсе видеосюжетов и поделилась рецептом счастья
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – победители онлайн-конкурса видеосюжетов «Счастье быть вместе» – Екатерина Кагальняк, Павел Кагальняк, Савелий Кагальняк, Вениамин Кагальняк и Андрей Кагальняк.
Как это все проходило?
Савелий Кагальняк, победитель онлайн-конкурса видеосюжетов «Счастье быть вместе»:
Я взял фотографии семьи, по темам их разложил, поставил им подходящую музыку и после чего показал родителям. Мы подкорректировали и после отправили на конкурс.
Родители, что вы почувствовали, когда в первый раз увидели видео?
Екатерина Кагальняк, победитель онлайн-конкурса видеосюжетов «Счастье быть вместе»:
Мы плакали от счастья.
Как вы проводите время вместе?
Екатерина Кагальняк:
Мы везде путешествуем вместе. Мы стараемся с детьми посещать очень интересные места, мы ходим вместе в музеи и театры. Стараемся им привить культуру семейного очага.
У каждой семьи есть определенные какие-то традиции. Расскажите, какие есть у вас.
Павел Кагальняк, победитель онлайн-конкурса видеосюжетов «Счастье быть вместе»:
Мы с удовольствием отмечаем все семейные праздники, дни рождения. Для детей самый любимый праздник – это Новый год. Например, накануне этого Нового года у нас было два Деда Мороза, Андрей был Дед Мороз и Веня был Дед Мороз. Андрей – старый Новый год, а Веня был молодой год. В плотном кругу семьи собираемся, приезжают родственники: тети, дяди, т. е. подарки, стихотворения, песни, игры, участвуем и развлекаемся. Соответственно, дни рождения ровно точно так же в таком же духе проводим.