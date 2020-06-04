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Семья выиграла в онлайн-конкурсе видеосюжетов и поделилась рецептом счастья

04 июня 2020 10:21
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – победители онлайн-конкурса видеосюжетов «Счастье быть вместе» – Екатерина Кагальняк, Павел Кагальняк, Савелий Кагальняк, Вениамин Кагальняк и Андрей Кагальняк.

Как это все проходило?

Савелий Кагальняк, победитель онлайн-конкурса видеосюжетов «Счастье быть вместе»:
Я взял фотографии семьи, по темам их разложил, поставил им подходящую музыку и после чего показал родителям. Мы подкорректировали и после отправили на конкурс.

Семья выиграла в онлайн-конкурсе видеосюжетов и поделилась рецептом счастья-1

Родители, что вы почувствовали, когда в первый раз увидели видео?

Екатерина Кагальняк, победитель онлайн-конкурса видеосюжетов «Счастье быть вместе»:
Мы плакали от счастья.

Семья выиграла в онлайн-конкурсе видеосюжетов и поделилась рецептом счастья-4

Как вы проводите время вместе?

Екатерина Кагальняк:
Мы везде путешествуем вместе. Мы стараемся с детьми посещать очень интересные места, мы ходим вместе в музеи и театры. Стараемся им привить культуру семейного очага.

Семья выиграла в онлайн-конкурсе видеосюжетов и поделилась рецептом счастья-7

У каждой семьи есть определенные какие-то традиции. Расскажите, какие есть у вас.

Павел Кагальняк, победитель онлайн-конкурса видеосюжетов «Счастье быть вместе»:
Мы с удовольствием отмечаем все семейные праздники, дни рождения. Для детей самый любимый праздник – это Новый год. Например, накануне этого Нового года у нас было два Деда Мороза, Андрей был Дед Мороз и Веня был Дед Мороз. Андрей – старый Новый год, а Веня был молодой год. В плотном кругу семьи собираемся, приезжают родственники: тети, дяди, т. е. подарки, стихотворения, песни, игры, участвуем и развлекаемся. Соответственно, дни рождения ровно точно так же в таком же духе проводим.  

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