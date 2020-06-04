Лима Пархимович: «Мы себя уже накормили. Мы 135% обеспечили себя мясом и 235% обеспечили себя молоком»

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».
«Санкции ЕС отменены, санкции США заморожены. Это серьёзный шаг в сторону стабилизации и признания права Беларуси на собственный путь развития»
Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:
Продовольственная безопасность – это вид, на котором держится наша республика. И пусть она в валовом продукте общем страны там занимает до 10%, хотя сегодня уже до 8%. Но, тем не менее, мы себя уже накормили. Мы 135% обеспечили себя мясом и 235% обеспечили себя молоком. То есть у нас уже есть избыток. Значит, есть уже рост, есть какие-то подвижки, и подвижки очень глобальные – особенно последние 5 лет.