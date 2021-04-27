Посмотрел на ситуацию и решил сделать прививку. Вот что белорусы рассказывают о своём опыте вакцинации

Новости Беларуси. В Слуцком районе от коронавируса привились уже почти 2400 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Процедуру проводят препаратом белорусского производства, а также российской и китайской вакциной. В первую очередь привили медиков из красной зоны. Сейчас проходит вакцинация учителей и социальных работников. Также сейчас проводится активная массовая работа со всем населением старше 18 лет.

Прививку делают после предварительного осмотра. Противопоказания – хронические заболевания и аллергическая реакция, а также беременность и лактация. После перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией прививаться можно через три месяца. При необходимости медики выезжают на место.

Не болел COVID перед этим, простудные были заболевания. Походил, посмотрел на ситуацию и решил, пока не болел, сделать прививку.

Решила сделать, потому что это и для себя, мое здоровье, здоровье моей семьи, и на работе: я работаю с людьми, у нас большой коллектив.