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Посмотрел на ситуацию и решил сделать прививку. Вот что белорусы рассказывают о своём опыте вакцинации

27 апреля 2021 13:09
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Новости Беларуси. В Слуцком районе от коронавируса привились уже почти 2400 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Посмотрел на ситуацию и решил сделать прививку. Вот что белорусы рассказывают о своём опыте вакцинации-1

Процедуру проводят препаратом белорусского производства, а также российской и китайской вакциной. В первую очередь привили медиков из красной зоны. Сейчас проходит вакцинация учителей и социальных работников. Также сейчас проводится активная массовая работа со всем населением старше 18 лет.

Посмотрел на ситуацию и решил сделать прививку. Вот что белорусы рассказывают о своём опыте вакцинации-4

Прививку делают после предварительного осмотра. Противопоказания – хронические заболевания и аллергическая реакция, а также беременность и лактация. После перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией прививаться можно через три месяца. При необходимости медики выезжают на место.

Посмотрел на ситуацию и решил сделать прививку. Вот что белорусы рассказывают о своём опыте вакцинации-7

Не болел COVID перед этим, простудные были заболевания. Походил, посмотрел на ситуацию и решил, пока не болел, сделать прививку.

Посмотрел на ситуацию и решил сделать прививку. Вот что белорусы рассказывают о своём опыте вакцинации-10

Решила сделать, потому что это и для себя, мое здоровье, здоровье моей семьи, и на работе: я работаю с людьми, у нас большой коллектив.

Посмотрел на ситуацию и решил сделать прививку. Вот что белорусы рассказывают о своём опыте вакцинации-13

Елена Малишевская, заведующая взрослой поликлиникой Слуцкой центральной районной больницы:
У нас организованы две выездные бригады, выезжаем на предприятия. Планируем выезжать на село. Ежедневно у нас прививаются от 50 до 250 человек. А вообще в сетевом графике у нас запланировано 400 человек в день – первым компонентом, 400 человек в день – вторым компонентом.

Посмотрел на ситуацию и решил сделать прививку. Вот что белорусы рассказывают о своём опыте вакцинации-16

В Слуцком районе планируют вакцинировать 75 % населения.

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# Коронавирус # общество # Елена Малишевская # Фотофакт

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