Если картину создал компьютер, то кому принадлежат авторские права? Узнали у эксперта

Ольга Коршун, ведущая:

Недавно видела картину в Сети, был опрос: как вы думаете, кто написал эту картину? Человек или искусственный интеллект. К моему большому удивлению, авторство этой картины принадлежит искусственному интеллекту. Так кто автор этой картины? Кому будут принадлежать права?

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

Вы задали очень интересный вопрос, ведь защита интеллектуальной собственности развивается. То есть законодательство растет по мере потребностей. Когда появились в интернете картины, созданные искусственным интеллектом, компьютером, возник вопрос, кому это принадлежит. Он, кстати, до конца в мире не решен. Кому оно принадлежит: тому, кто владеет компьютером? Но компьютер – это железо, там есть программный продукт, который защищен, сам программный продукт, который создавал искусственный интеллект. Кому тогда принадлежит это? Либо разработчику этого программного продукта, потому что искусственный интеллект для нас тоже непонятен. Когда создал человек, понятно, что автор человек либо организация. А картина… Рассуждая по этой теме, можно сказать, что это будет принадлежать компании. Если я сегодня работаю в компании и что-то разработал, то это принадлежит компании.