Если картину создал компьютер, то кому принадлежат авторские права? Узнали у эксперта

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям, рассказал об авторских правах.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям, рассказал об авторских правах.
Ольга Коршун, ведущая:
Недавно видела картину в Сети, был опрос: как вы думаете, кто написал эту картину? Человек или искусственный интеллект. К моему большому удивлению, авторство этой картины принадлежит искусственному интеллекту. Так кто автор этой картины? Кому будут принадлежать права?
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:
Вы задали очень интересный вопрос, ведь защита интеллектуальной собственности развивается. То есть законодательство растет по мере потребностей. Когда появились в интернете картины, созданные искусственным интеллектом, компьютером, возник вопрос, кому это принадлежит. Он, кстати, до конца в мире не решен. Кому оно принадлежит: тому, кто владеет компьютером? Но компьютер – это железо, там есть программный продукт, который защищен, сам программный продукт, который создавал искусственный интеллект. Кому тогда принадлежит это? Либо разработчику этого программного продукта, потому что искусственный интеллект для нас тоже непонятен. Когда создал человек, понятно, что автор человек либо организация. А картина… Рассуждая по этой теме, можно сказать, что это будет принадлежать компании. Если я сегодня работаю в компании и что-то разработал, то это принадлежит компании.
Ольга Коршун:
Интернет и IT-сфера для интеллектуальной собственности – непаханое поле деятельности. Мы уже затронули вопрос искусственного интеллекта. У меня есть страница в социальных сетях, многие люди сейчас на этих страницах зарабатывают, они их заводят не ради забавы, это для заработка денег. Там есть рекламодатели, стоимость рекламы зависит от количества подписчиков, от лайков, от многих факторов. Например, страница в Instagram, которая приносит мне доход, чья? Разработчика этого приложения или она моя?
Александр Шумилин:
Здесь надо внимательно почитать, когда вы стали пользователем Instagram. Мы этого не делаем, но перед тем, как зарегистрироваться в Instagram, там написано: ознакомьтесь с правилами пользования. С этим вопросом, который мы сегодня задали, как правило, мы не ознакомляемся. Эта страница по умолчанию неотделима от ее создателя, то есть от вас. Но если будет написано, что права принадлежат компании, где вы зарегистрировались, то могут возникнуть вопросы. Может, и не вам.
Александр Шумилин: «Мы непозволительно мало зарабатываем на интеллектуальной собственности. Весь мир зарабатывает гораздо больше, и нам надо этому учиться» – подробнее здесь.