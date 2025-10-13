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Новости по тегу #Елена Малишевская

Иерей Виталий Малишевский: «Для христианских семей самое важное – это единство»
13 октября 2025 15:20

Иерей Виталий Малишевский: «Для христианских семей самое важное – это единство»

Записаться на приём к врачу не выходя из дома – в Слуцкой ЦРБ появилась новая система «Медик»
03 октября 2024 14:04

Записаться на приём к врачу не выходя из дома – в Слуцкой ЦРБ появилась новая система «Медик»

В Минской области стартует прививочная кампания от ковида и ОРВИ. Как обезопасить себя и окружающих?
16 сентября 2022 15:25

В Минской области стартует прививочная кампания от ковида и ОРВИ. Как обезопасить себя и окружающих?

Ковидные бригады формируются в зависимости от нагрузки. В Минской области поликлиники работают в выходные
10 февраля 2022 15:24

Ковидные бригады формируются в зависимости от нагрузки. В Минской области поликлиники работают в выходные

Активнее всего – Столбцовский и Несвижский районы. В Минской области вакцинировались более 200 тысяч человек
23 сентября 2021 13:21

Активнее всего – Столбцовский и Несвижский районы. В Минской области вакцинировались более 200 тысяч человек

Посмотрел на ситуацию и решил сделать прививку. Вот что белорусы рассказывают о своём опыте вакцинации
27 апреля 2021 13:09

Посмотрел на ситуацию и решил сделать прививку. Вот что белорусы рассказывают о своём опыте вакцинации

В Слуцке от коронавируса привили уже более 200 человек. Что говорят врачи?
19 марта 2021 14:46

В Слуцке от коронавируса привили уже более 200 человек. Что говорят врачи?