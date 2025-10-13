Новости по тегу #Елена Малишевская

Задача человека – вернуться к Богу, ибо это дает возможность наладить и отношения с близкими. Так изначально Господь задумал, что семья – это школа любви или, как мы говорим сейчас, малая церковь.
Для этого пациентам необходимо завести виртуальную медкарту в регистратуре и активировать её в специальном приложении, QR-коды которого расположены в поликлинике.
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