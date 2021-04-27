В Смолевичах до конца 2021 года сдадут пять домов. Какие улицы появятся в городе?

Новости Беларуси. Население Смолевичей к 2035 году вырастет до 50 тысяч, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В городе-спутнике планируется строительство двух кварталов.

Один реализуют обл- и райисполком, там запланировано возвести 15 многоквартирных жилых домов. Второй предусмотрен для нуждающихся – тут появится 19 многоэтажек. Пять домов сдадут в Смолевичах до конца 2021 года. Это более 500 квартир. Жилье получат нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также многодетные семьи. Часть квартир отведены под аренду. Параллельно идет развитие инфраструктуры и социальных объектов.

Игорь Шиманович, главный инженер УКС Смолевичского района:

В настоящее время уже введена одна улица – это улица Гавриила Тихова. В этом году введем улицу Лявданского, на которой мы находимся, улицу Комсомольскую и завершаем строительство улицы Социалистической, тоже к концу года. Параллельно еще благоустройство пляжной зоны будет и сети ливневой канализации, водопровод, связь. В Беларуси за счёт частных застройщиков хотят строить больше арендного жилья