Здесь вы узнаете об истории и судьбах белорусских партизан. Какие снимки времён ВОВ можно увидеть на выставке в Минске?

Новости Беларуси. Истории и судьбы белорусских партизан – в архивных документах. В Академии управления при Президенте 27 апреля начала работу интерактивная выставка «Партизаны Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции представлены исторические фотографии времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики партизан и подпольщиков, действовавших в Беларуси.

Выставка состоит из двух блоков: это выставочные материалы – фото и документы, а также электронная база данных партизан и подпольщиков Беларуси с историями их подвигов. Сегодня портал partizany.by насчитывает свыше 130 тысяч имен.

Андрей Демянюк, директор Национального архива Беларуси:

У нас есть отзывы, когда действительно очень многие – не только белорусы, но и из стран СНГ, из дальнего зарубежья – находили своих родственников в этой базе данных. Были обращения со словами благодарности. Своеобразный толчок в изучении истории своей семьи, малой родины.

Иван Синичкин, заместитель директора главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня»:

В этом году мы продолжили путешествие нашей выставки по вузам республики, в первую очередь чтобы молодое поколение узнало о партизанском движении больше, проявило к нему интерес. Выставка открывается в Минске, в то же время она проходит и в других регионах Беларуси. У нас несколько комплектов передвижных. На следующей неделе мы посетим Брест, брестский регион, открывать будем там выставку. К датам 9 Мая, 22 июня, 3 июля выставка продолжит работать на территории Беларуси.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Это большой шаг вперед в деле сохранения исторической памяти белорусского народа и в выработке в нашем обществе, у нашего молодого поколения иммунитета против искажения и фальсификации исторического прошлого. Для нас очень важно и знаково, что в Минске впервые в учреждениях образования эта выставка открывается именно на базе Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Потому что мы здесь прекрасно осознаем важность идеологической работы и воспитательного процесса с подрастающим поколением, с нашими студентами и слушателями.