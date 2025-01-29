«Последние 5 лет действительно изменили детей, они ценят мир». Поговорили с правнучкой Веры Хоружей

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Вы учитель в школе. Дети знают эту историю? Они ее чувствуют? Она для них своя или это уже как для нас 1812 год?