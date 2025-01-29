«Последние 5 лет действительно изменили детей, они ценят мир». Поговорили с правнучкой Веры Хоружей

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Вы учитель в школе. Дети знают эту историю? Они ее чувствуют? Она для них своя или это уже как для нас 1812 год?
Татьяна Кирющенко-Хоружая, правнучка Героя Советского Союза Веры Хоружей, учитель вокального ансамбля средней школы № 109 Минска им. В.З. Хоружей:
Последние пять лет действительно изменили детей, изменили их отношение к нашей стране, они очень сильно изменились по отношению к своим семьям. Они стали интересоваться историей своей семьи, они стали интересоваться своими бабушками, дедушками и считают, что очень важно знать историю своих предков, уважать ее. И именно основываясь на этом, на этих ценностях семейных, их беречь и идти вперед, нести мир в семье, в стране. Они осознанно, очень серьезно смотрят на все, что происходит в мире, в нашей стране. Они ценят мир и хотят сделать так, чтобы наша страна процветала. Это очень важно. Действительно, пять лет, всего лишь пять лет – такой короткий срок, но изменения у школьников колоссальные.