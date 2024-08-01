День студенческих отрядов отмечается 1 августа в Беларуси. В столице торжества начались у стелы «Минск – город-герой». Молодежь и ветераны студотрядовского движения возложили цветы к монументу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
День студенческих отрядов отмечается 1 августа в Беларуси. В столице торжества начались у стелы «Минск – город-герой». Молодежь и ветераны студотрядовского движения возложили цветы к монументу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А затем за основу был взят девиз «день ударного труда» и ребята отправились в свои трудовые коллективы. Помощников рады видеть на флагманских предприятиях, таких как МАЗ, МТЗ и «Атлант». Кроме того, студенты традиционно участвует в строительстве социальных объектов и спортивных комплексов, помогают аграриям в сборе урожая.
Егор Красуцкий, студент Белорусского государственного аграрного технического университета:
Мои ребята, участники студенческого отряда «Звезда», сейчас трудятся в поле, в агрокомбинате «Снов». Кто-то работает в ночное время. Занимаются отвозкой зерна на зерносушильный комбинат, а кто-то на комбайне трудится, молотит зерно.
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
С каждым годом все больше и больше нашей молодежи хочет работать в студенческих отрядах. На сегодня больше 12 тысяч с начала учебного года мы уже устроили молодежи. И планируем до конца года трудоустроить более 18 тысяч молодых людей.
Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Это не просто бренд сегодня, а для студенческой молодежи, для Минска это хорошая возможность для самореализации, возможность найти себе новых друзей. Хорошо себя зарекомендовать, проявить.
В 2024 году студотрядовцы воплощают пять основных трудовых проектов. Самый масштабный – возведение патриотического центра в Брестской крепости. Все заработанные сегодня средства пойдут на его строительство.