Почему возникает алопеция? Врач назвала основные причины

Выпадение волос – естественный процесс. Но как быть, если выпадает их слишком много и на голове уже виднеются залысины. Алопеция – одна из самых частых причин обращения к дерматологу. Чтобы начать борьбу с таким недугом, важно разобраться в причинах его появления.

Виктория Сикирицкая, врач-дерматолог медицинского центра «Мерси»:

Это могут быть эмоциональные стрессы или инфекционные стрессы. Например, после коронавирусной инфекции мы столкнулись с пациентами, которые приходили с жалобой на обильное выпадение волос. Это выпадение ничем не отличается от того выпадения, которое мы встречали ранее после заболеваний с высокой температурой, с нарушением снабжением кислородом волосяного фолликула. Да, такой отсроченный эффект может быть.

Выпадать волосы могут даже при гинекологических заболеваниях. Еще одна частая причина такого состояния – эндокринные нарушения. К примеру, сахарный диабет или заболевания щитовидной железы.

Виктория Сикирицкая:

Еще одна частая причина выпадения волос – это недостаток витаминов и микроэлементов. Пациентов мы обследуем на витаминно-минеральный состав крови, если не хватает чего-то, восполняем эти дефициты. Нередкой причиной могут являться аутоиммунные заболевания с поражением сально-волосяного фолликула, иногда даже приводящие к рубцеванию.

В таких ситуациях без врача просто не обойтись. При наличии первых признаков выпадения волос важно как можно скорее начать обследование.

Виктория Сикирицкая:

Поскольку так много причин выпадения волос, часто дерматологи и косметологи работают в команде с докторами смежных специальностей, с терапевтами, гинекологами, эндокринологами, чтобы полечить одного пациента, иногда приходится прибегать к помощи нескольких докторов. Для правильной постановки диагноза нам помогает и лабораторная диагностика, когда сдается кровь на гормональный состав, на недостаток витаминов, микроэлементов. И основной наш помощник – трихоскоп.