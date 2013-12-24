После сюжета на СТВ страшную елку в Шабанах заменили на красивую. Жители - в восторге!

Новости Минска. Празднику быть! Кривую новогоднюю ель в микрорайоне Шабаны заменили на статную зеленую красавицу.

Колючая красавица уже и при параде. Блестящий наряд от кутюр столичные дизайнеры подготовили заранее. Лесную гостью украшают согласно последним трендам сезона. Платье из сотни огромных шаров подгоняют по размеру прямо на модели. Костюм дополнят стильными аксессуарами: разноцветными бусами и яркими огоньками. Новогодняя красотка станет достойным украшением праздничных торжеств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Страшная елка на улице Селицкого в Заводском районе Минска возмущает местных жителей

Проблема решена после публикации на форуме СТВ "Жалоба. Над жителями Шабанов издеваются: установили уродливую елку"

