Как правильно отпраздновать сочельник 24 декабря

Канун Рождества Христова. Весь католический мир отмечает 24 декабря сочельник. Праздничные богослужения пройдут во всех костелах страны. Главную же литургию по традиции отслужат в Минском архи-кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии.

В канун Рождества, католики особо готовятся и к праздничному ужину. Это последний день строгого поста, поэтому все блюда на столе должны быть исключительно постные. Обязательный атрибут праздника - сено и свечи.

Рождество в семье Гавриловых из деревни Коробчицы самый главный праздник в году. К нему готовятся за несколько недель, соблюдая строгий пост и читая молитвы. Правда, по традиции, самым хлопотным выдаётся рождественский сочельник. Хозяйкам с утра некогда передохнуть. Согласно христианским традициям, блюд на столе должно быть ровно 12, по числу апостолов. При этом, праздничное меню каждый год здесь стараются обновлять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Руцкая:

(несёт тесто) Одним из основных сегодняшнего вечера блюд являются пончики. С утра мы замесили тесто. Теперь его ставим в тёплое место, чтобы оно хорошо подошло. Потом оно раскатывается и добавляются разные начинки, это мак, яблоки, творог и грибы.

Выпечку, рыбу, постные салаты хозяйки готовят по старинным рецептам, передающимся в семье из поколения в поколение. Самое главное блюдо на рождественском столе Гавриловых - так называемая «кутья». Её приготовлением вот уже несколько лет подряд занимается исключительно дочь Елена.

Елена Руцкая:

Готовится она очень просто. Сначала готовится крупа перловая, отваривается. Туда добавляется немножко сахара, мак. Мак может быть либо готовый, либо его перемолоть. Всё это смешивается и каждый сегодня вечером должен съесть хотя бы по ложечке этого блюда.

Сохраняя традиции кулинарные, Гавриловы стараются придерживаться и традиций религиозных. Подготовка самого праздничного стола здесь целый ритуал. Рождественский ужин всегда проходит в самой большой комнате. А все необходимые атрибуты готовятся заранее. На столе обязательно должны быть горящие свечи.

Тереза Гаврилова:

По традиции должна быть белая скатерть обязательно на столе. И под скатерть мы ложим сено, так как Пан Езус родился в яслях. Ещё по традиции главным символом должен быть «оплаток». Этим оплатком мы делимся с каждым родным. Отламываем по кусочку, делаем друг другу пожелания и просим прощения друг у друга.

В сочельник за столом собираются только самые близкие родственники, этот вечер ещё называют семейным. А уже 25 декабря верующие ходят в гости, чтобы поздравить соседей и друзей с рождением Спасителя.