Новогодний бал в Минском областном кадетском училище, Шапиро подарил кадетам 25-килограммовый торт

Новости Беларуси. 24 пары исполнили в Слуцке торжественный танец-шествие - полонез. А после закружились в вихре мазурки, падеграса, сиртаки и вальса. Свои номера учащиеся училища оттачивали несколько месяцев под бдительным оком хореографа и участников образцового ансамбля танца «Цветок папоротника» Слуцкого центра детского творчества.



Бал проходит уже второй год подряд и претендует на то, чтобы стать традиционным. В качестве презента к празднику представители училища получили тренажер.

Сюрпризом стал подарок кадетам, педагогам и артистам от губернатора области Семена Шапиро - 25-килограммовый торт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.