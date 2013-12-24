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Новогодний бал в Минском областном кадетском училище, Шапиро подарил кадетам 25-килограммовый торт

24 декабря 2013 16:49
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Новости Беларуси. 24 пары исполнили в Слуцке торжественный танец-шествие - полонез. А после закружились в вихре мазурки, падеграса, сиртаки и вальса. Свои номера учащиеся училища оттачивали несколько месяцев под бдительным оком хореографа и участников образцового ансамбля танца «Цветок папоротника» Слуцкого центра детского творчества.
 
Бал проходит уже второй год подряд и претендует на то, чтобы стать традиционным. В качестве презента к празднику представители училища получили тренажер.

Сюрпризом стал подарок кадетам, педагогам и артистам от губернатора области Семена Шапиро - 25-килограммовый торт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

 

# общество # Кадеты в Беларуси # Семен Шапиро

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