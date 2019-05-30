По факту смертельного ДТП в Минске на улице Селицкого возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. 29 мая примерно в полпятого вечера в Минске произошла смертельная авария.

Как сообщает УСК по Минску, 20-летний водитель за рулём BMW 525 двигался по улице Селицкого. В определённый момент легковушка врезалась в припаркованные Iveсo, Volkswagen Bora и Volkswagen Transporter.

В аварии смертельные травмы получили пассажиры BMW, 20-летняя девушка и 21-летний парень погибли на месте. Ещё одному пассажиру иномарки потребовалась медпомощь, после оказания которой пострадавший был отпущен домой. Водитель BMW госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело. Место ДТП осмотрено, назначено проведение автотехнической и судмедэкспертизы.

Если вам что-либо известно о данной аварии, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

Днём ранее сообщалось, что в Минске на улице Селицкого произошло смертельное ДТП.