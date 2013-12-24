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Кулинарный конкурс среди военных поваров прошел в Минске

24 декабря 2013 13:48
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Новости Беларуси. Первое, второе и компот. Кулинарный конкурс среди военных поваров прошел в Минске. Солдаты из тринадцати воинских подразделений страны готовили на скорость. Кроме этого, компетентное жюри учитывало гармоничность цветовой гаммы, удобство порции и оригинальность оформления готовых блюд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все ингредиенты в них из солдатского провианта. У каждого конкурсанта – свое задание. На приготовление и сервировку – три часа. Ну, а сразу после этого, как и полагается, – дегустация.

Сергей Воробей, военнослужащий войсковой части № 3214:
Оладьи картофельные фаршированные мясом, щи из свежей капусты. Здесь салат свекольный с соленым огурцом. Но при этом все это украшено, поднесено на посуде.

Георгий Космач, директор Минского государственного торгового колледжа:
Один из критериев – содержание рабочего места, правильность управления теми или иными приемами, технология приготовления оценивается, оценивается умение работать с инструментом.

# общество # Еда # Фотофакт # Георгий Космач # Минский государственный торговый колледж

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