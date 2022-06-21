После первых родов весила 100 килограммов. Как белоруска привела себя в форму, несмотря на вторую беременность

Юлия Самусенко , ведущая ток-шоу: Очень часто женщины стремятся быть хорошей хозяйкой дома – приготовить ужин, быть хорошей женой и забывают о себе любимой. Как вам, Елена, удается все это совмещать? Как вы считаете, нормально ли это – погрязнуть в быту и, в принципе, забить на себя, свои потребности, внешность.

Королева красоты и богиня в постели. Каждой женщине присуща сексуальность, которая порой тщательно скрывается представительницами прекрасного пола. А некоторые, наоборот, пользуются своими чарами для обольщения. О том, как раскрыть в себе женскую энергию, заложенную самой природой, в чем ее секрет и что на самом деле привлекает мужчин, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Кисель, молодая мама и счастливая жена: После первых родов в 2013 году я весила 100 килограммов. Единственный плюс из всего этого, что произошло в моей жизни – это, естественно, рождение ребенка, и моя грудь с первого размера стала седьмым. Это единственный плюс, который мог быть.

Елена Кисель:

25 килограммов. Ребенок был очень беспокойным, постоянно приходилось [быть – прим. ред.] с ним. Когда я первый раз пришла, ребенку было восемь месяцев, на тренировку, аппарат Назарова – есть такая биостимуляция тела – тренер, которая увидела меня, не верила в то, что я приду в форму. Но мой напор, тренировки, диета помогли мне войти в форму, и тут вторая беременность. Умоляла просто мужа, говорю: «Я этого не выдержу. Сколько мне пришлось усилий приложить для того, чтобы прийти в форму. Я опять сейчас буду 100 килограммов весить. Я пока не готова к этому». Муж оставил мне выбор, говорит: «Решай сама. Какое ты примешь решение, то я и поддержу». Мы хотели второго ребенка, но с учетом беспокойности [первого ребенка – прим. ред.] и моих внешних данных после всего, я не готова была к этому. Но мы согласились, что второй ребенок будет. Хочу сказать, что вторая беременность проходила под большим моим контролем. Важно, чтобы женщина контролировала себя всегда. Во вторую беременность у меня был бассейн и больше спорта, хотя я выходила между декретными на работу. Даже, когда ребеночку второму исполнилось два месяца, я уже опять пошла в спорт.

Любой мужчина хочет видеть рядом с собой красивую женщину, несмотря на отговорки, что у тебя маленький ребенок, нет времени. Стоять на кухне не в халате, который заляпан какими-то пятнами, а, по крайней мере, в такой привлекательной одежде – это всегда норма. Это нужно поддерживать. Если это не соблюдать, наверное, мужчины замыкаются в себе, смотрят на других женщин либо смотрят телевизор.

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