«В Instagram все такие стройные, с плоскими животиками». Как избавиться от влияния соцсетей?

Королева красоты и богиня в постели. Каждой женщине присуща сексуальность, которая порой тщательно скрывается представительницами прекрасного пола. А некоторые, наоборот, пользуются своими чарами для обольщения. О том, как раскрыть в себе женскую энергию, заложенную самой природой, в чем ее секрет и что на самом деле привлекает мужчин, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Согласитесь, что есть какие-то массмедиа, которые навязывают нам определенные стандарты. Если раньше это было телевидение, журнал Burda, то сегодня, наверное, это социальные сети? Если в Instagram все такие стройные, с плоскими животиками, мне лично становится обидно. Я хочу видеть больше женщин с животиками и пышными формами.