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«В Instagram все такие стройные, с плоскими животиками». Как избавиться от влияния соцсетей?

21 июня 2022 15:33
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Королева красоты и богиня в постели. Каждой женщине присуща сексуальность, которая порой тщательно скрывается представительницами прекрасного пола. А некоторые, наоборот, пользуются своими чарами для обольщения. О том, как раскрыть в себе женскую энергию, заложенную самой природой, в чем ее секрет и что на самом деле привлекает мужчин, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Согласитесь, что есть какие-то массмедиа, которые навязывают нам определенные стандарты. Если раньше это было телевидение, журнал Burda, то сегодня, наверное, это социальные сети? Если в Instagram все такие стройные, с плоскими животиками, мне лично становится обидно. Я хочу видеть больше женщин с животиками и пышными формами.

«В Instagram все такие стройные, с плоскими животиками». Как избавиться от влияния соцсетей?-1

Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:
На самом деле сейчас все больше начинает выходить, я этому рад, индивидуальность. Но индивидуальность требует силы воли и уверенности в себе, что я не такой, как все. Соответственно, я уже несу, иду впереди планеты всей и транслирую что-то другое, свое, настоящее. То есть нужно сдерживать некое сопротивление других: «Не делай так. Смотри, нужно вот так». Это требует внутреннего стержня. Я всегда говорю девушкам о том, что есть простой лайфхак, который поможет вам быть на высоте и привлечет достойного человека. Теплая, легкая, живая – три элемента. Понятно, там еще дальше ухоженная, уверенная в себе и так далее. Список большой. Но самое простое – это легкая, теплая, живая. То, что позволит быть самой собой изначально.

«У тебя толстые ноги». Как реагировать, если мужчина говорит о твоих недостатках – подробнее здесь.

# Психология # общество # Наталья Надольская # Александр Давыденко # Фотофакт

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