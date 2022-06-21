«У тебя толстые ноги». Как реагировать, если мужчина говорит о твоих недостатках?

Королева красоты и богиня в постели. Каждой женщине присуща сексуальность, которая порой тщательно скрывается представительницами прекрасного пола. А некоторые, наоборот, пользуются своими чарами для обольщения. О том, как раскрыть в себе женскую энергию, заложенную самой природой, в чем ее секрет и что на самом деле привлекает мужчин, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Довольно-таки часто бывает так: вроде красивая девушка, женщина, но неуверенная в себе. Считает себя, наоборот, некрасивой. Ходит, как-то сутулится, подавленная. А кто в этом виноват? Партнер, который находится с ней рядом. Потому что он ей каждый день говорит: «У тебя толстые ноги. Ты как-то сегодня плохо выглядишь. Что у тебя с волосами? Иди накрасься». Александр, уходить от таких отношений либо пытаться переделать мужчину, либо саму себя?

Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:

Я против того, чтобы переделывать кого-то. Я всегда за то, что нужно начинать с себя. Нужно обернуться, почему рядом с тобой такой человек? То есть, значит, с тобой что-то не так, ты транслируешь не то. Юлия Самусенко:

Женщины так и думают: «Значит, со мной что-то не так. Буду я с ним, потому что больше никому не нужна. Я нужна только такому мужчине».