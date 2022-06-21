«У тебя толстые ноги». Как реагировать, если мужчина говорит о твоих недостатках?
Королева красоты и богиня в постели. Каждой женщине присуща сексуальность, которая порой тщательно скрывается представительницами прекрасного пола. А некоторые, наоборот, пользуются своими чарами для обольщения. О том, как раскрыть в себе женскую энергию, заложенную самой природой, в чем ее секрет и что на самом деле привлекает мужчин, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Довольно-таки часто бывает так: вроде красивая девушка, женщина, но неуверенная в себе. Считает себя, наоборот, некрасивой. Ходит, как-то сутулится, подавленная. А кто в этом виноват? Партнер, который находится с ней рядом. Потому что он ей каждый день говорит: «У тебя толстые ноги. Ты как-то сегодня плохо выглядишь. Что у тебя с волосами? Иди накрасься». Александр, уходить от таких отношений либо пытаться переделать мужчину, либо саму себя?
Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:
Я против того, чтобы переделывать кого-то. Я всегда за то, что нужно начинать с себя. Нужно обернуться, почему рядом с тобой такой человек? То есть, значит, с тобой что-то не так, ты транслируешь не то.
Юлия Самусенко:
Женщины так и думают: «Значит, со мной что-то не так. Буду я с ним, потому что больше никому не нужна. Я нужна только такому мужчине».
Александр Давыденко:
Это неправильно. Это страх одиночества. Это один из самых глубоких наших страхов в жизни, что нам страшно остаться одному. Но на самом деле мы не останемся одни, если ты сам себя проработаешь. Если ты готов будешь остаться с собой наедине и тебе будет кайфово, то ты уже не одинок. Вокруг тебя очень много будет людей. Поэтому в первую очередь надо думать о себе. Почему я разрешаю другому человеку говорить, что мне делать, как выглядеть, что для меня хорошо, что плохо? Почему это делает другой человек? Почему я сам отдаю ему эту ответственность? Здесь нужно разбираться женщине. У нее есть вторичная выгода, чтобы отдать это кому-то, чем разбираться самой с этим вопросом и стать наконец уверенной и такой, как хочу. Почему это сложно? Это уже вопрос из детства, скорее всего, будет.
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