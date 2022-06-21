«Моя жена должна выглядеть так, чтобы её все хотели». Надо ли прибегать к пластической хирургии, чтобы прокачать свою сексуальность?

Королева красоты и богиня в постели. Каждой женщине присуща сексуальность, которая порой тщательно скрывается представительницами прекрасного пола. А некоторые, наоборот, пользуются своими чарами для обольщения. О том, как раскрыть в себе женскую энергию, заложенную самой природой, в чем ее секрет и что на самом деле привлекает мужчин, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы как считаете, должна ли девушка прибегать к каким-то манипуляциям либо сексуальность – это что-то внутреннее?