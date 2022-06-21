«Моя жена должна выглядеть так, чтобы её все хотели». Надо ли прибегать к пластической хирургии, чтобы прокачать свою сексуальность?

Королева красоты и богиня в постели. Каждой женщине присуща сексуальность, которая порой тщательно скрывается представительницами прекрасного пола. А некоторые, наоборот, пользуются своими чарами для обольщения. О том, как раскрыть в себе женскую энергию, заложенную самой природой, в чем ее секрет и что на самом деле привлекает мужчин, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы как считаете, должна ли девушка прибегать к каким-то манипуляциям либо сексуальность – это что-то внутреннее?
Елена Кисель, молодая мама и счастливая жена:
Я хочу сказать словами своего супруга. Он у меня бизнесмен, очень успешный, молодой, уже неначинающий. 15 лет нашей фирме. У него такая позиция: моя жена должна выглядеть так, чтобы ее все хотели, но она, когда рядом со мной шла, была только моей. Поэтому я считаю, что для того, чтобы так выглядеть, на самом деле нужно прибегать к какой-то пластике, коррекции. Но все это должно быть настолько гармонично и дорого, чтобы на самом деле эту женщину хотели все рядом идущие мужчины. Поэтому, наверное, так.
«Больше притягивает состоятельных, умных мужчин». Почему женщина с возрастом становится привлекательнее – подробнее здесь.