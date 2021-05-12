После каждого дождя эту дорогу в деревне размывало на глубину до метра. Как жители добились ремонта?
Новости Беларуси. Кто приходит на помощь гражданам, чтобы решить непростую ситуацию? Две разные истории: в одном случае жители деревни страдали из-за плохой дороги на своей улице, во втором – горожане защищали свою излюбленную зону отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но и там, и там, бороться за интересы людей стали местные депутаты.
Озеро, в котором ловил рыбу Понятовский, начало высыхать. И вот что сделали депутаты
Андрей Садковский, председатель Сопоцкинского сельского Совета депутатов, председатель Сопоцкинского сельского исполнительного комитета:
Самый проблемный участок улицы Новая – это въезд. После каждого дождя здесь размывало глубиной до одного метра.
Еще недавно дорога в деревне Василевичи Гродненского района была вся в выбоинах и ямах. Как после бомбежки – грустно шутили местные жители. Елена Казакевич помнит, как в 1985 году вдоль домов для работников птицефабрики уложили асфальт, с тех пор больше 30 лет он не видел ремонта.
Елена Казакевич, староста деревни Василевичи:
В очень плохом – уже невозможно даже было и ходить. И у нас уже была разбитая, старая дорога. Обращались к депутату, обращались к председателю Андрею Ивановичу, чтобы нам помогли асфальтировать дорогу. Потому что все молодые семьи, у каждого есть машина, все хотят ездить по хорошей дороге, чтобы внуки приехали, чтобы могли прокатиться на велосипеде.
К тому же деревня не малая – больше 100 домов, и под две сотни жителей. От областного центра расположена всего в 20 километрах, через нее проходит туристический маршрут на Августовский канал. А потому местные депутаты дорожный вопрос взяли под контроль.
Андрей Садковский:
Было много обращений, в основном через депутатов по этой улице, улице Новой. Улицу размывало сильно дождями, после каждой грозы приходилось подсыпать, грейдировать. В связи с этими всеми обращениями, выехали, рассмотрели вопрос по текущему ремонту, и был уложен асфальт.
Дорогу укрепили и даже расширили на метр, чтобы встречным машинам удобнее было разъезжаться. Местные жители такому подарку не нарадуются.
Елена Казакевич:
Все рады, все довольны. Любо сесть на простом велосипеде, поехать на тот же самый канал, везде.
Данута Шуркевич, жительница деревни Василевичи:
Когда не было асфальта тяжело было, а теперь даже под горку, вы сами видели, я выкрутила. Спасибо огромное за асфальт, спасибо огромное. Природный газ у нас есть, все есть, можно жить. Ни на что не жалуюсь.