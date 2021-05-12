После каждого дождя эту дорогу в деревне размывало на глубину до метра. Как жители добились ремонта?

Новости Беларуси. Кто приходит на помощь гражданам, чтобы решить непростую ситуацию? Две разные истории: в одном случае жители деревни страдали из-за плохой дороги на своей улице, во втором – горожане защищали свою излюбленную зону отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но и там, и там, бороться за интересы людей стали местные депутаты. Озеро, в котором ловил рыбу Понятовский, начало высыхать. И вот что сделали депутаты

Андрей Садковский, председатель Сопоцкинского сельского Совета депутатов, председатель Сопоцкинского сельского исполнительного комитета:

Самый проблемный участок улицы Новая – это въезд. После каждого дождя здесь размывало глубиной до одного метра.

Еще недавно дорога в деревне Василевичи Гродненского района была вся в выбоинах и ямах. Как после бомбежки – грустно шутили местные жители. Елена Казакевич помнит, как в 1985 году вдоль домов для работников птицефабрики уложили асфальт, с тех пор больше 30 лет он не видел ремонта.

Елена Казакевич, староста деревни Василевичи:

В очень плохом – уже невозможно даже было и ходить. И у нас уже была разбитая, старая дорога. Обращались к депутату, обращались к председателю Андрею Ивановичу, чтобы нам помогли асфальтировать дорогу. Потому что все молодые семьи, у каждого есть машина, все хотят ездить по хорошей дороге, чтобы внуки приехали, чтобы могли прокатиться на велосипеде.

К тому же деревня не малая – больше 100 домов, и под две сотни жителей. От областного центра расположена всего в 20 километрах, через нее проходит туристический маршрут на Августовский канал. А потому местные депутаты дорожный вопрос взяли под контроль.

Андрей Садковский:

Было много обращений, в основном через депутатов по этой улице, улице Новой. Улицу размывало сильно дождями, после каждой грозы приходилось подсыпать, грейдировать. В связи с этими всеми обращениями, выехали, рассмотрели вопрос по текущему ремонту, и был уложен асфальт.

Дорогу укрепили и даже расширили на метр, чтобы встречным машинам удобнее было разъезжаться. Местные жители такому подарку не нарадуются.

Елена Казакевич:

Все рады, все довольны. Любо сесть на простом велосипеде, поехать на тот же самый канал, везде.