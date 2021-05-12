От реанимации на колесах до собственной фабрики кислорода. Как лечат маленьких пациентов в Брестской области

Новости Беларуси. Собственная фабрика кислорода, техническое перевооружение и дополнительные площади. Брестская детская областная больница в 2021 году выйдет на новый уровень оказания медпомощи маленьким пациентам со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в Бресте уже возвели новый четырехэтажный корпус, который по технической начинке будет одним из самых мощных в стране. Кристина Протосовицкая продолжит.

Новый автомобиль скорой поступил на службу детям. По сути, это реанимация на колесах. Здесь есть все, чтобы оказывать в движении экстренную помощь. Особая система максимально стабилизирует обстановку внутри автомобиля. В год реанимационная бригада выезжает порядка 600-800 раз.

Инфузоматы, которые подают жидкость с определенной скоростью, дозируют введение лекарств, подача кислорода, аппарат ИВЛ, монитор, инкубатор, сама станина, на которой это оборудование расположено.

В 2021 году в больнице заработала и своя собственная фабрика кислорода. Здесь полностью отказались от заправки баллонов. 12 независимых блоков в минуту вырабатывают 240 литров кислорода, что в два раза больше потребностей больницы. Для выработки подходит обычный воздух. На случай форс-мажора постоянно поддерживается резерв, равный суточному потреблению. Это безопасно и исключает вероятность взрыва.

Станция в принципе отсюда подает кислород в три корпуса. Она точно также справится с тем, чтобы подавать кислород сюда. На фабрику кислорода запитан и новый корпус больницы. На его площадях разместятся 4 отделения. Каждое не из простых. Начиная с реанимации и паллиативных палат до отделения для самых маленьких торопышек, кто поспешил появиться на свет. На этапе проектировки учитывались многие нюансы, тщательным образом продумывалась логистика. Так, бокс для реанимобилей будет теплым и оснащен системой вытяжки газов.

Сергей Ковшик, главный врач Брестской детской областной больницы:

Минздрав в рамках проекта закупает почти на 12 миллионов оборудования. КТ у нас уже установлено то, что конкретно, прицельно под детей области работает. МРТ закупается, в этом проекте оно тоже должно быть к открытию установлено. Я уже не говорю о том, что реанимационное отделение будет укомплектовано новым оборудованием реанимационным анестезиологическим. О том, что отделение новорожденных, тоже – кувезы современнейшие, станция мониторирования, которая позволяет доктору на посту даже видеть, что творится с каждым пациентом, даже не выходя никуда. Сейчас на объекте ведутся чистовые отделочные и монтажные работы. Особое внимание помещениям под монтаж сложного медицинского оборудования, например, МРТ.

Максим Дюсенов, начальник участка ПМК № 17 строительной компании:

Объект имеет свои особенность с точки зрения того, что мы должны его сдать под ключ. До каждой тумбочки, до каждого шурупчика, до каждой дверьки – мы все должны сделать, чтобы по графику в ноябре туда зашли люди и получали свое медицинское обслуживание на должном уровне.

В Брестской области один из самых высоких процентов детского населения в стране. Ежегодно детская больница принимает до 60 тысяч пациентов. По проекту здесь можно разместить 270 детей, а по факту поступают вдвое больше малышей. Новые площади помогут вздохнуть свободно и сделать лечение максимально комфортным.