После дождя образуется озон. Как лесные прогулки влияют на здоровье?

Теплое время года – это не только пикники и лесные урожаи, но и сезон потеряшек. Каждый год сотни людей, ушедшие за грибами и ягодами, теряются. Иногда сами находят обратную дорогу, чаще их спасают, а некоторые, к сожалению, не возвращаются. О том, что делать, если заблудились в лесу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

С медицинской точки зрения, как прогулки в лесу влияют на наш организм?