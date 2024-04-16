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После дождя образуется озон. Как лесные прогулки влияют на здоровье?

16 апреля 2024 20:58
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Теплое время года – это не только пикники и лесные урожаи, но и сезон потеряшек. Каждый год сотни людей, ушедшие за грибами и ягодами, теряются. Иногда сами находят обратную дорогу, чаще их спасают, а некоторые, к сожалению, не возвращаются. О том, что делать, если заблудились в лесу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
С медицинской точки зрения, как прогулки в лесу влияют на наш организм?

После дождя образуется озон. Как лесные прогулки влияют на здоровье?-1

Сергей Бабер, врач Молодечненской станции скорой медицинской помощи Минского областного центра скорой медицинской помощи:
Благо леса нашей страны располагают большим количеством хвойной растительности. Хвойная растительность выделяет специальные такие вещества – фитонциды, которые благотворно способствуют иммунной системе, позволяют организму в непростое время бороться с вирусами, укреплять иммунную систему. Плюс непосредственно после дождя, особенно если это был дождь с грозой, молнией, в лесу образуется озон, который тоже благоприятно действует на иммунную систему и также позволяет организму бороться с болезнетворными бактериями, вирусами. То есть кроме того, что это просто прогулка, это еще и оздоровление некое.

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# Здоровье # общество # Алеся Лакина

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