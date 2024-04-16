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Лукашенко о мелиорации: «Надо штурмом за три года всё восстановить!»

16 апреля 2024 19:58
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От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о мелиорации: «Надо штурмом за три года всё восстановить!»-1

Что касается мелиорации, отношения к земле. Только недавно в Гродненской области к этому вопросу возвращались, в контексте железной дисциплины и бессмысленности показухи. Осень ведь все покажет.

Лукашенко о мелиорации: «Надо штурмом за три года всё восстановить!»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень важный вопрос, за который мы взялись в прошлом году, и тут уже немало от этого получил вчерашний вице-премьер, – это мелиорация. Жутко смотреть на отдельные части Беларуси, когда сверху на это смотришь, летишь. Мы запустили мелиорированные площади до невозможности. Сейчас надо штурмом за три года все восстановить, но очень хотелось, чтобы вы хотя бы по 10-20, 100 гектаров в каждом хозяйстве – провели культурно-технические работы. Чтобы хмызняк, где можно убрать, вы убрали сами и повытаскивали корневую систему или повыкорчевывали ее. Хотя бы немного. А мы будем уже на уровне государства – организовали, развернули – и будем вести восстановление мелиорированных земель. А где-то, может, и прорезать будем.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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