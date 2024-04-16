Лукашенко о мелиорации: «Надо штурмом за три года всё восстановить!»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень важный вопрос, за который мы взялись в прошлом году, и тут уже немало от этого получил вчерашний вице-премьер, – это мелиорация. Жутко смотреть на отдельные части Беларуси, когда сверху на это смотришь, летишь. Мы запустили мелиорированные площади до невозможности. Сейчас надо штурмом за три года все восстановить, но очень хотелось, чтобы вы хотя бы по 10-20, 100 гектаров в каждом хозяйстве – провели культурно-технические работы. Чтобы хмызняк, где можно убрать, вы убрали сами и повытаскивали корневую систему или повыкорчевывали ее. Хотя бы немного. А мы будем уже на уровне государства – организовали, развернули – и будем вести восстановление мелиорированных земель. А где-то, может, и прорезать будем.

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