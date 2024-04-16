Не используют палатки и спальники. О тонкостях работы рассказал инструктор по выживанию

Теплое время года – это не только пикники и лесные урожаи, но и сезон потеряшек. Каждый год сотни людей, ушедшие за грибами и ягодами, теряются. Иногда сами находят обратную дорогу, чаще их спасают, а некоторые, к сожалению, не возвращаются. О том, что делать, если заблудились в лесу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Что лес для вас? Я так понимаю, вы как спасатель, это не только такой источник проблем с потерявшимися людьми? Друг, враг? Давайте порассуждаем.