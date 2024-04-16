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Не используют палатки и спальники. О тонкостях работы рассказал инструктор по выживанию

16 апреля 2024 21:00
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Теплое время года – это не только пикники и лесные урожаи, но и сезон потеряшек. Каждый год сотни людей, ушедшие за грибами и ягодами, теряются. Иногда сами находят обратную дорогу, чаще их спасают, а некоторые, к сожалению, не возвращаются. О том, что делать, если заблудились в лесу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что лес для вас? Я так понимаю, вы как спасатель, это не только такой источник проблем с потерявшимися людьми? Друг, враг? Давайте порассуждаем.

Не используют палатки и спальники. О тонкостях работы рассказал инструктор по выживанию-1

Сергей Гращенко, инструктор по выживанию в лесу:
Я не совсем спасатель. Я тот человек, к которому приходят люди, когда хотят научиться выйти из леса, если заблудился или научиться, что делать в лесу, если хочу пробыть там две недели. В отличие от туристических походов в своем обучении я не использую палатки, коврики, спальники. То бишь мы выходим в лес, когда у нас нет с собой ничего. То есть в том, что вы в городе, в чем ходите, так мы вышли в лес. Наша задача: первое – выбраться в цивилизацию как можно быстрее либо пробыть там какое-то определенное количество дней – две недели, неделю. Поэтому в летнее время я в лесу живу. Я не работаю, я там живу.

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# Экстрим # общество # Михаил Свито # Сергей Гращенко

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