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Уникальные факты истории в киноленте! Как прошёл предпремьерный показ драмы «Время вернуться»?

16 апреля 2024 20:46
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В Год качества с качественным кинопродуктом. В Минске прошел предпремьерный показ военно-исторической драмы «Время вернуться», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она посвящена 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Лента, в частности, повествует о важной роли партизан в ходе стратегической наступательной операции «Багратион», благодаря которой наша страна избавилась от фашистского гнета.

Об уникальных фактах истории, нашедших отражение в кинокадрах, – в репортаже Татьяны Сидоренко.

Уникальные факты истории в киноленте! Как прошёл предпремьерный показ драмы «Время вернуться»?-1

«Время вернуться» – кинокартина, к созданию которой творческая команда подошла с особым трепетом. Важно было все: не исказить факты, сохранить историческую достоверность, продемонстрировать силу партизанского движения, которое до сих пор эксперты называют беспрецедентным по своей массовости и упорству сопротивлением. Других таких примеров в мировой истории нет.

Уникальные факты истории в киноленте! Как прошёл предпремьерный показ драмы «Время вернуться»?-4

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:
В фильме восстановлен эпизод боев партизан в июне 1941 года на Оршанском направлении. Там действительно на участке 3-го Белорусского фронта партизаны сумели проложить несколько дорог, по которым танки прошли в тыл восточного вала противника.

Уникальные факты истории в киноленте! Как прошёл предпремьерный показ драмы «Время вернуться»?-7

Работа съемочной группы началась в 2023 году 23 июня. Именно в этот день в 1944-м и началась одна из крупнейших наступательных операций Красной армии. Память об этих событиях – основа кинопремьеры 2024 года. В ходе творческого процесса велась активная работа с историками. В фильме используется документальная хроника, реальные прототипы, исторические факты.

Уникальные факты истории в киноленте! Как прошёл предпремьерный показ драмы «Время вернуться»?-10

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У партызанскіх атрадах на тэрыторыі Беларусі змагалася 374 тысячы чалавек, больш за 70 тысяч – гэта падполле. На франтах Вялікай Айчыннай вайны 1 мільён 300 тысяч чалавек. І вось з гэтых 374 тысяч партызанаў, якія бралі ўдзел у змаганні на акупіраванай тэрыторыі, 70 % – гэта этнічныя беларусы і беларускі. 30 % – гэта прадстаўнікі іншых народаў – Савецкага Саюза, Еўропы, хто перайшоў на бок партызанскага руху.

Подробности в сюжете.

# Кино # общество # Татьяна Сидоренко # Игорь Марзалюк # Сергей Третьяк

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