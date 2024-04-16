Уникальные факты истории в киноленте! Как прошёл предпремьерный показ драмы «Время вернуться»?

В Год качества с качественным кинопродуктом. В Минске прошел предпремьерный показ военно-исторической драмы «Время вернуться», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она посвящена 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Лента, в частности, повествует о важной роли партизан в ходе стратегической наступательной операции «Багратион», благодаря которой наша страна избавилась от фашистского гнета. Об уникальных фактах истории, нашедших отражение в кинокадрах, – в репортаже Татьяны Сидоренко.

«Время вернуться» – кинокартина, к созданию которой творческая команда подошла с особым трепетом. Важно было все: не исказить факты, сохранить историческую достоверность, продемонстрировать силу партизанского движения, которое до сих пор эксперты называют беспрецедентным по своей массовости и упорству сопротивлением. Других таких примеров в мировой истории нет.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

В фильме восстановлен эпизод боев партизан в июне 1941 года на Оршанском направлении. Там действительно на участке 3-го Белорусского фронта партизаны сумели проложить несколько дорог, по которым танки прошли в тыл восточного вала противника.

Работа съемочной группы началась в 2023 году 23 июня. Именно в этот день в 1944-м и началась одна из крупнейших наступательных операций Красной армии. Память об этих событиях – основа кинопремьеры 2024 года. В ходе творческого процесса велась активная работа с историками. В фильме используется документальная хроника, реальные прототипы, исторические факты.