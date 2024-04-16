Лукашенко – Субботину, Исаченко, Крупко: не будет результатов в этом году, ждите жесточайших репрессий

От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансов выделяют достаточно. Судите сами, объем дотаций увеличили на 27 %. И если бы не было господдержки, то большая часть сельхозорганизаций как минимум по долгам не платила бы вовремя. И это почему-то воспринимается как должное. Александр Лукашенко прямо говорит: прошли те времена, когда на такое отношение закрывали глаза.