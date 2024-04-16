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Лукашенко – Субботину, Исаченко, Крупко: не будет результатов в этом году, ждите жесточайших репрессий

16 апреля 2024 19:53
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От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансов выделяют достаточно. Судите сами, объем дотаций увеличили на 27 %. И если бы не было господдержки, то большая часть сельхозорганизаций как минимум по долгам не платила бы вовремя. И это почему-то воспринимается как должное. Александр Лукашенко прямо говорит: прошли те времена, когда на такое отношение закрывали глаза.

Лукашенко – Субботину, Исаченко, Крупко: не будет результатов в этом году, ждите жесточайших репрессий-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вам скажу так, Александр Михайлович [Субботин, председатель Витебского облисполкома – прим. ред.], вам, Исаченко, бывшему министру сельского хозяйства Крупко: не будет результатов в этом году, ждите жесточайших репрессий. Открытым текстом вам говорю. Другого у меня нет. Когда-то я очень аккуратен был: на заре своей деятельности я не напирал на то, что фермеры, фермеры. Понимаю, что мы тогда руководителей колхозов, совхозов найти не могли толковых. А если по кускам порезали бы эти земли, разделили их, у нас было бы не 3,5 тысячи колхозов, совхозов, как сейчас, а было 23-25 тысяч фермерских хозяйств. Многие, я вижу, как они работают, упаси их господь. Лучшие фермеры здесь присутствуют. Дай бог, чтобы у нас были такие фермеры. Я к тому, что сегодня частник себя зарекомендовал. И если есть толковые частники, которые готовы работать, попробуйте.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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