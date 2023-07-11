Белорусские военные тестируют все виды связи

Новости Беларуси. Тропосферная, радиорелейная, проводная и спутниковая. Все виды связи тестируют белорусские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тропосферная, радиорелейная, проводная и спутниковая. Все виды связи тестируют белорусские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идет подготовка к оперативно-специальному учению войск связи Вооруженных сил. В их распоряжении современные, хорошо зарекомендовавшие себя образцы техники отечественного производства.
Матвей Уланчик, начальник центра канала образования 56-го отдельного полка связи:
Сюда приходят все виды связи, мы их расшиваем и обеспечиваем остальные аппаратные для дальнейшей работы. Машина довольно современная, выполняет свою задачу на все 100 %.
Развертывание узлов связи и пунктов управления ими ведется с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Главной особенностью нынешних тренировок станет решение задач не только в полевых, но и городских условиях. На контрольных занятиях отрабатываются вопросы наращивания и функционирования системы связи ВВС и войск ПВО.