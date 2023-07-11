Белорусские военные тестируют все виды связи

Новости Беларуси. Тропосферная, радиорелейная, проводная и спутниковая. Все виды связи тестируют белорусские военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идет подготовка к оперативно-специальному учению войск связи Вооруженных сил. В их распоряжении современные, хорошо зарекомендовавшие себя образцы техники отечественного производства.

Матвей Уланчик, начальник центра канала образования 56-го отдельного полка связи:

Сюда приходят все виды связи, мы их расшиваем и обеспечиваем остальные аппаратные для дальнейшей работы. Машина довольно современная, выполняет свою задачу на все 100 %.