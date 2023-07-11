Находящихся за границей белорусов смогут лишать гражданства – изменения в законе

Новости Беларуси. Сегодня, 11 июля, вступили в силу изменения и дополнения в закон «О гражданстве Республики Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди, рассчитывающие на его получение в упрощенном порядке, могут ждать окончательного решения властей до двух месяцев. Если гражданство приобретается на основании международных договоров, то срок рассмотрения заявки – до трех месяцев, на общих основаниях – до года. Также 12 месяцев отводится на рассмотрение материалов по вопросам выхода из гражданства.

Закон предусматривает и лишение белорусского паспорта за экстремистские преступления лиц, находящихся за границей. Основанием в таком случае служит вступивший в силу приговор суда, подтверждающий противоправную деятельность в отношении нашей страны как на территории Беларуси, так и за ее пределами.