Прямой эфир

Находящихся за границей белорусов смогут лишать гражданства – изменения в законе

11 июля 2023 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня, 11 июля, вступили в силу изменения и дополнения в закон «О гражданстве Республики Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начинает действовать новая редакция закона о гражданстве. Изменения коснулись и белорусов

Находящихся за границей белорусов смогут лишать гражданства – изменения в законе-1

Люди, рассчитывающие на его получение в упрощенном порядке, могут ждать окончательного решения властей до двух месяцев. Если гражданство приобретается на основании международных договоров, то срок рассмотрения заявки – до трех месяцев, на общих основаниях – до года. Также 12 месяцев отводится на рассмотрение материалов по вопросам выхода из гражданства.

Закон предусматривает и лишение белорусского паспорта за экстремистские преступления лиц, находящихся за границей. Основанием в таком случае служит вступивший в силу приговор суда, подтверждающий противоправную деятельность в отношении нашей страны как на территории Беларуси, так и за ее пределами.

# Государственная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Оршанский район. Всё внимание – сельскому хозяйству
11 июля 2023 07:26

Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Оршанский район. Всё внимание – сельскому хозяйству

Литва приостановила через «Шальчининкай» оформление транспорта на въезд в Беларусь
11 июля 2023 07:10

Литва приостановила через «Шальчининкай» оформление транспорта на въезд в Беларусь

11 июля – 80-я годовщина «кровавого воскресенья» на Волыни
11 июля 2023 06:53

11 июля – 80-я годовщина «кровавого воскресенья» на Волыни