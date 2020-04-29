Посещение пункта регистрации на ЦТ планируют сделать однократным

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Животрепещущий вопрос: вступительная кампания. Мы готовились все, и каждый университет к вступительной кампании. Что будет со вступительной кампанией? Что будет с ЦТ?

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира» .

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Да, могу сказать, что все готовились. И министерство образования тоже готовилось и продолжает готовиться – этот процесс не останавливается. Давайте посмотрим на отдельные стадии этого процесса. Начнём с самого ближайшего этапа, который уже начнётся вот-вот. Это регистрация на ЦТ – со 2 мая у нас регистрация традиционно начинается. Соответственно, мы продумали, и уже будем реализовывать вариант. К сожалению, уйти от посещения пункта регистрации абитуриентом будущим мы не можем в полном объёме. Но раньше это было двукратное посещение. Сейчас мы переводим первичную регистрацию в онлайн-формат, также можно дистанционно оплатить – сейчас это ничто не мешает сделать, и посещение пункта регистрации однократное. Дополнительные рекомендации даны пунктам регистрации – естественно, полностью уходить от массовых скоплений людей. И это тоже возможно при должной организации работ.

Также эксперты обсудили:

– будут ли смещать сроки ЦТ и вступительной кампании, в целом

– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное

– возможна ли аттестация по результатам трёх четвертей

– как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно

– доплатят ли учителям, которые работают и с учениками в классе, и с теми, кто учится дистанционно

Смотрите 29 апреля в 20.30 на СТВ.