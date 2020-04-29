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Минские экологи: на фоне соседних столиц у нас хороший показатель по качеству атмосферного воздуха

29 апреля 2020 12:16
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В студии программы «Большой город» начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Светлана Костян и начальник службы экологической информации Белгидромета Елена Богодяж.

Минские экологи: на фоне соседних столиц у нас хороший показатель по качеству атмосферного воздуха-1

Какова экологическая ситуация в Минске на фоне мировых столиц?

Светлана Костян, начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Если сравнивать индекс качества атмосферного воздуха в городе Минске и в близлежащих столицах, то его можно смотреть по прогнозу качества воздуха, предоставляемого системой мониторинга атмосферы «Коперникус». Так вот в городе Минске данный индекс составляет 1. В Москве – 4, в Варшаве – 2, в Вильнюсе – 2. То есть там такая система оценок: от 1 – это «хорошо», 5 – это «очень плохо». И он оценивается по пяти параметрам. Это азота диоксид, серы диоксид, озон и взвешенные частицы фракцией размером 2,5 и 10 микрон. На фоне своих соседей у нас получается хороший показатель по качеству атмосферного воздуха.

# Экология # общество # Светлана Костян # Илона Волынец

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