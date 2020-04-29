Экологи высказались о состоянии Свислочи

В студии программы «Большой город» – начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Светлана Костян и начальник службы экологической информации Белгидромета Елена Богодяж.

Светлана Костян, начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Гидрохимический статус реки Свислочь по результатам наблюдений на 2019 год оценивался в черте города Минска как хороший и отличный.

И для поддержания хорошего экологического статуса реки Свислочь решениями Мингорисполкома утверждены мероприятия по ее оздоровлению, а также оздоровлению ее притоков. Основные мероприятия – это обводнение реки Свислочь, покос водной растительности на водной глади, реконструкция и укрепление набережных, строительство очистных сооружений, обустройство мест отдыха, а также создание экологических троп.

Так в Заводском и Ленинском районах города Минска открыты экологические тропы, которые оборудованы стендами природоохранной тематики. Также можно прогуляться по этим экологическим тропам и познакомиться с местными обитателями.