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7 человек стали кандидатами в делегаты ВНС от Гродненского областного Совета депутатов

18 марта 2024 16:43
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Выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания продолжается. Так, в Гродно выбрали семь человек, которые смогут достойно представить на масштабном форуме народовластия областной Совет депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 человек стали кандидатами в делегаты ВНС от Гродненского областного Совета депутатов-1

Кандидатуры рассмотрели на заседании Президиума Совета. Впервые, согласно изменениям в законодательстве, процедура прошла с участием представителей Центральной избирательной комиссии. Среди предложенных претендентов – руководители крупных градообразующих предприятий, учебных заведений, представительных государственных органов. Профессионалы с опытом и активной гражданской позицией. Депутаты утвердили их кандидатуры.

7 человек стали кандидатами в делегаты ВНС от Гродненского областного Совета депутатов-4

Игорь Ляшенко, генеральный директор предприятия «Гродно Азот»:
Увидеть прежде всего возможности, которые будут созданы для уверенного развития нашего предприятия. Кроме стабильного выпуска производства, это еще и хорошо известная проводимая реконструкция нашего предприятия. Здесь задействован и банковский сектор, и наука, проектанты, то есть спектр задач очень широк.

7 человек стали кандидатами в делегаты ВНС от Гродненского областного Совета депутатов-7

Елена Пасюта, председатель Гродненского областного Совета депутатов:
Сегодня на заседании мы утвердили, что 2 апреля у нас состоится сессия, на которой все кандидаты в делегаты Всебелорусского народного собрания будут представлены. Будет, конечно, изучена их деятельность, сессия должна проголосовать и утвердить. В настоящее время от Гродненской области планируется в качестве кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания 38 представителей местных Советов депутатов.

Выдвижение кандидатов на Всебелорусское народное собрание должно завершиться до конца марта. Непосредственно выборы делегатов пройдут с 1 по 10 апреля. Напомним, предельная численность делегатов ВНС составляет 1 200 человек. Впервые в истории Беларуси всенародное вече будет созвано в новом статусе, закрепленном в Конституции как высший представительный орган народовластия, где участники форума наделены широкими полномочиями.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Игорь Ляшенко # Елена Пасюта

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