«Порядка 420 работников восстановили на работе в судах». Как обратиться за помощью к профсоюзам

В эти дни в Минске проходит VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник главного управления организационной и кадровой работы ФПБ – Вадим Грачев и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь – Елена Потапова.
Какие важные и острые проблемы поднимаются на профсоюзном съезде?
Вадим Грачев, начальник главного управления организационной и кадровой работы ФПБ:
Съезд Федерации профсоюзов Беларуси – это такое очень высокое собрание, которое проходит один раз в пять лет. Нашему съезду, который уже начался вчера, предшествовала большая отчетно-выборная кампания в каждом коллективе, где есть профсоюзные организации. Таких коллективов по стране более 21 тысячи. Проходили собрания и конференции. Люди обсуждали вопросы, которые специфичны для их организации, выбирали своих профсоюзных лидеров – все это проходило в 2019 году и завершает эту кампанию съезд профсоюзов Беларуси. На него приезжают более 500 делегатов из всех регионов страны. Это и наши профсоюзные работники, руководители профсоюзных организаций различных уровней и рядовые профсоюзные активисты: учителя, врачи, работники сельского хозяйства, агропромышленного комплекса. Мы будем принимать программу деятельности федерации на ближайшие пять лет. Это тот документ, на основании которого будут работать все профсоюзные организации страны.