«Порядка 420 работников восстановили на работе в судах». Как обратиться за помощью к профсоюзам

Вадим Грачев, начальник главного управления организационной и кадровой работы ФПБ: Съезд Федерации профсоюзов Беларуси – это такое очень высокое собрание, которое проходит один раз в пять лет. Нашему съезду, который уже начался вчера, предшествовала большая отчетно-выборная кампания в каждом коллективе, где есть профсоюзные организации. Таких коллективов по стране более 21 тысячи. Проходили собрания и конференции. Люди обсуждали вопросы, которые специфичны для их организации, выбирали своих профсоюзных лидеров – все это проходило в 2019 году и завершает эту кампанию съезд профсоюзов Беларуси. На него приезжают более 500 делегатов из всех регионов страны. Это и наши профсоюзные работники, руководители профсоюзных организаций различных уровней и рядовые профсоюзные активисты: учителя, врачи, работники сельского хозяйства, агропромышленного комплекса. Мы будем принимать программу деятельности федерации на ближайшие пять лет. Это тот документ, на основании которого будут работать все профсоюзные организации страны.

В отчетном периоде мы поработали, не будем себя так хвалить, неплохо. У нас по правовой защите у членов профсоюзов есть успехи: мы порядка 420 работников восстановили на работе в судах. Порядка 18 тысяч человек приняли на профсоюзных правовых приемах, которые проводили в каждом регионе страны ежемесячно. Когда заключили соглашение с генеральной прокуратурой, эти приемы проходили совместно.

Человек абсолютно на безвозмездной основе может прийти в любой районный центр нашей страны и задать свои вопросы профсоюзному юристу. Если какой-то вопрос не входит в компетенцию профсоюзов, то подключается прокурор. Представьте, 18 тысяч человек, за каждым визитом отдельная история, проблема, поэтому здесь у нас успехи неплохие.

В охране труда у нас тоже хорошие достижения.