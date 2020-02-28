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«Порядка 420 работников восстановили на работе в судах». Как обратиться за помощью к профсоюзам

28 февраля 2020 09:16
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В эти дни в Минске проходит VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь начальник главного управления организационной и кадровой работы ФПБ Вадим Грачев и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Потапова.

Какие важные и острые проблемы поднимаются на профсоюзном съезде?

Вадим Грачев, начальник главного управления организационной и кадровой работы ФПБ:
Съезд Федерации профсоюзов Беларуси – это такое очень высокое собрание, которое проходит один раз в пять лет. Нашему съезду, который уже начался вчера, предшествовала большая отчетно-выборная кампания в каждом коллективе, где есть профсоюзные организации. Таких коллективов по стране более 21 тысячи. Проходили собрания и конференции. Люди обсуждали вопросы, которые специфичны для их организации, выбирали своих профсоюзных лидеров – все это проходило в 2019 году и завершает эту кампанию съезд профсоюзов Беларуси. На него приезжают более 500 делегатов из всех регионов страны. Это и наши профсоюзные работники, руководители профсоюзных организаций различных уровней и рядовые профсоюзные активисты: учителя, врачи, работники сельского хозяйства, агропромышленного комплекса. Мы будем принимать программу деятельности федерации на ближайшие пять лет. Это тот документ, на основании которого будут работать все профсоюзные организации страны.

«Порядка 420 работников восстановили на работе в судах». Как обратиться за помощью к профсоюзам-1

В отчетном периоде мы поработали, не будем себя так хвалить, неплохо. У нас по правовой защите у членов профсоюзов есть успехи: мы порядка 420 работников восстановили на работе в судах. Порядка 18 тысяч человек приняли на профсоюзных правовых приемах, которые проводили в каждом регионе страны ежемесячно. Когда заключили соглашение с генеральной прокуратурой, эти приемы проходили совместно.

Человек абсолютно на безвозмездной основе может прийти в любой районный центр нашей страны и задать свои вопросы профсоюзному юристу. Если какой-то вопрос не входит в компетенцию профсоюзов, то подключается прокурор. Представьте, 18 тысяч человек, за каждым визитом отдельная история, проблема, поэтому здесь у нас успехи неплохие.

В охране труда у нас тоже хорошие достижения.

«Порядка 420 работников восстановили на работе в судах». Как обратиться за помощью к профсоюзам-4

С какими вопросами чаще всего приходят граждане? Как меняются условия труда? Какие цели и задачи стоят у профсоюзов на последующие пять лет?

Подробности – в видеоматериале.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Вадим Грачев # Елена Потапова # Фотофакт

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