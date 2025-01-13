В Иоанно-Кормянский монастырь приезжают из Германии и Франции! В Беларуси январь проходит под знаком религиозного туризма
Начало года – самое время познакомиться с богатейшим духовным наследием страны. В Беларуси январь объявлен месяцем религиозного туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасо-Преображенская церковь и Софийский собор в Полоцке, Свято-Никольский монастырь в Могилеве, Коложский храм в Гродно, Жировичский монастырь – интересных локаций масса. В январе прошел рождественский фестиваль «Подарок с небес» в Верхнедвинске, на этих выходных – состязания по зимнему плаванию «Полоцкая купель». Впрочем, каждый путешественник может построить собственный увлекательный и познавательный маршрут.
Репортаж Анны Корольчук.
Небольшой агрогородок Корма – место притяжения тысяч верующих христиан. Люди из разных стран приезжают сюда, чтобы прикоснуться к мощам святого Иоанна Кормянского. При жизни он был здесь сельским священником, честно и без остатка отдающим себя людям.
Анна Корольчук, корреспондент:
И после смерти святой праведный Иоанн Кормянский продолжает помогать тем, кто обращается к нему: бездетные становятся родителями, больные исцеляются, а сомневающиеся утверждаются в вере.
Нетленные мощи батюшки Иоанна неожиданно обнаружили в 1991 году и перенесли в Покровский храм. С тех пор чудеса здесь стали происходить ежегодно.
Монахиня Ангелина, благочинная Свято-Иоанна-Кормянского монастыря:
Семьи по много лет не имели детей. И благодаря отцу Иоанну рождались младенцы. Лично 5 семей, которых мы знаем, общаемся. Одна семья даже из Германии, одна семья с Франции, которые в 2024 году первый раз приехали. Мы даже сами не знали.
Иван Астапчик, паломник:
В честь Иоанна Кормянского, мои родители ему молились, хоть им сказали, что у них не будет детей. И я верю, что он мне помогает, молюсь ему.
Сначала Иоанна Кормянского канонизировали как белорусского святого, а в 2017‑м году приняли решение о его общецерковном прославлении. Имя сельского священника теперь известно далеко за пределами Беларуси. Батюшка Иоанн незримо встречает страждущих, а послушницы Свято-Иоанно-Кормянского монастыря согревают гостей добрыми словами и трапезой.
Елена Минченя, паломница:
Сама я из России, из Сибири, много лет жила в Австралии, сестра моя сейчас там живет. И 10 лет назад я переехала в Беларусь и это было первое место паломничества. Сестры очень гостеприимные. Здесь как дома. Каждый раз уезжаешь и сердце щемит так, хочется возвращаться.
С Добрушским районом связана и история храма Святого Архангела Михаила. Более 100 лет назад его возвели в деревне Вылево, которая перестала существовать после Чернобыльской катастрофы. Потеряв прихожан, деревянная церковь долго стояла заброшенной, пока спасатели не сделали в ней замеры радиации. Дозиметры, зашкаливавшие вокруг здания, показывали норму, когда их вносили внутрь. В начале 2000-ых храм решили перевезти в Гомель.
Подробности в видео.