В Иоанно-Кормянский монастырь приезжают из Германии и Франции! В Беларуси январь проходит под знаком религиозного туризма

Начало года – самое время познакомиться с богатейшим духовным наследием страны. В Беларуси январь объявлен месяцем религиозного туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасо-Преображенская церковь и Софийский собор в Полоцке, Свято-Никольский монастырь в Могилеве, Коложский храм в Гродно, Жировичский монастырь – интересных локаций масса. В январе прошел рождественский фестиваль «Подарок с небес» в Верхнедвинске, на этих выходных – состязания по зимнему плаванию «Полоцкая купель». Впрочем, каждый путешественник может построить собственный увлекательный и познавательный маршрут. Репортаж Анны Корольчук.

Небольшой агрогородок Корма – место притяжения тысяч верующих христиан. Люди из разных стран приезжают сюда, чтобы прикоснуться к мощам святого Иоанна Кормянского. При жизни он был здесь сельским священником, честно и без остатка отдающим себя людям.

Анна Корольчук, корреспондент:

И после смерти святой праведный Иоанн Кормянский продолжает помогать тем, кто обращается к нему: бездетные становятся родителями, больные исцеляются, а сомневающиеся утверждаются в вере. Нетленные мощи батюшки Иоанна неожиданно обнаружили в 1991 году и перенесли в Покровский храм. С тех пор чудеса здесь стали происходить ежегодно.

Монахиня Ангелина, благочинная Свято-Иоанна-Кормянского монастыря:

Семьи по много лет не имели детей. И благодаря отцу Иоанну рождались младенцы. Лично 5 семей, которых мы знаем, общаемся. Одна семья даже из Германии, одна семья с Франции, которые в 2024 году первый раз приехали. Мы даже сами не знали.

Иван Астапчик, паломник:

В честь Иоанна Кормянского, мои родители ему молились, хоть им сказали, что у них не будет детей. И я верю, что он мне помогает, молюсь ему. Сначала Иоанна Кормянского канонизировали как белорусского святого, а в 2017‑м году приняли решение о его общецерковном прославлении. Имя сельского священника теперь известно далеко за пределами Беларуси. Батюшка Иоанн незримо встречает страждущих, а послушницы Свято-Иоанно-Кормянского монастыря согревают гостей добрыми словами и трапезой.

Елена Минченя, паломница:

Сама я из России, из Сибири, много лет жила в Австралии, сестра моя сейчас там живет. И 10 лет назад я переехала в Беларусь и это было первое место паломничества. Сестры очень гостеприимные. Здесь как дома. Каждый раз уезжаешь и сердце щемит так, хочется возвращаться.