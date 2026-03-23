Новости по тегу #Комитет госконтроля Республики Беларусь

«Выпускники, которые не поехали по месту работы, должны возместить в бюджет средства, затраченные государством на их подготовку».
В работу возьмут сообщения о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия либо конструктивных элементов путепроводов; захламленности и неопрятном виде близлежащих территорий; фактах некачественного либо несвоевременного проведения ремонта.
Профессиональный праздник 2 августа отмечают сотрудники органов государственного контроля.
Горячая линия 191 открывается 26 марта.
Сейчас наша страна готовится к проведению оценки рисков в сфере противодействия отмыванию денег. Предыдущий мониторинг проводился в 2019 году. Эксперты высоко оценили усилия Беларуси, подтвердив соответствие почти всем рекомендациям ФАТФ.
«К нам обращались как по вопросу качества связи, в основном в сельской местности, по вопросу навязывания справочных информационных услуг, ну, и, конечно же, по стоимости и тарифам».
«По некоторым регионам даже превышено количество водителей, диспетчеров и так далее, которые включились в реестр».
«При этом они все были подкреплены, как правило, фото- и видеоматериалами. И когда мы уже доводили это до местных органов власти, это способствовало скорейшему решению проблем».
Позвонить можно 17 декабря по телефону 191. Данные о таких фактах принимаются с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.
11 и 12 сентября по номеру 191 принимается информация о проблемных вопросах по теме транспортного обслуживания жителей Минска и столичных городов-спутников.
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