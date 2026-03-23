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Новости по тегу #Комитет госконтроля Республики Беларусь

Отучился на целевом, но не хочет ехать на отработку – что грозит таким выпускникам?
23 марта 2026 16:32

Отучился на целевом, но не хочет ехать на отработку – что грозит таким выпускникам?

КГК 30 октября проведёт «горячую» линию по вопросам содержания мостов
30 октября 2025 08:51

КГК 30 октября проведёт «горячую» линию по вопросам содержания мостов

Президент поздравил работников и ветеранов органов госконтроля с профессиональным праздником
02 августа 2025 10:30

Президент поздравил работников и ветеранов органов госконтроля с профессиональным праздником

КГК принимает звонки по вопросам о наличии и качестве овощной продукции в торговых объектах
26 марта 2025 06:07

КГК принимает звонки по вопросам о наличии и качестве овощной продукции в торговых объектах

В Минске обсудили борьбу с отмыванием денег на международном семинаре по изучению стандартом ФАТФ
24 февраля 2025 17:07

В Минске обсудили борьбу с отмыванием денег на международном семинаре по изучению стандартом ФАТФ

Кунделев: число жалоб в КГК по вопросам связи существенно снизилось
03 февраля 2025 16:00

Кунделев: число жалоб в КГК по вопросам связи существенно снизилось

Минимум на 90% водители и автомобили уже вошли в реестр перевозчиков – КГК
13 января 2025 17:20

Минимум на 90% водители и автомобили уже вошли в реестр перевозчиков – КГК

Порядка 300 обращений в месяц – в КГК рассказали о работе чат-бота комитета
13 января 2025 16:48

Порядка 300 обращений в месяц – в КГК рассказали о работе чат-бота комитета

КГК принимает информацию о наличии продтоваров и ценах на них
17 декабря 2024 07:08

КГК принимает информацию о наличии продтоваров и ценах на них

КГК открывает горячую линию по вопросам транспортного обслуживания минчан и жителей городов-спутников
11 сентября 2024 09:13

КГК открывает горячую линию по вопросам транспортного обслуживания минчан и жителей городов-спутников

Комитет госконтроля выявил случаи завышения количества и качества заготовленных кормов
12 сентября 2013 18:38

Комитет госконтроля выявил случаи завышения количества и качества заготовленных кормов

Председатель Комитета госконтроля провел прямую телефонную линию для жителей Гродненского района
28 августа 2013 19:17

Председатель Комитета госконтроля провел прямую телефонную линию для жителей Гродненского района