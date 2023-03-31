«У нашего Президента болит душа за деревню». Что Лукашенко сказал в Послании о сельском хозяйстве?

Новости Беларуси. Главное направление в развитии экономики Беларуси – сельское хозяйство. Было, есть и будет, отметил в Послании Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голод охватывает все больше стран, подчеркнул Президент, поэтому в первую очередь нужно думать о том, как обеспечить продовольственную безопасность.

С этим АПК справляется. Более того, есть и резервы. Не только для того, чтобы накормить страну, но и поставлять за рубеж. Экспорт продовольствия в 2022 году впервые принес нам выручку свыше восьми миллиардов долларов. Порядок и жесткая дисциплина позволят раскрыть потенциал многих сельхозорганизаций. Еще один посыл Президента – сохранить деревню и сделать все, чтобы люди не покидали сельскую местность.

Светлана Юрченко, животновод сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:

Я вижу, как у нашего Президента болит душа за деревню. И у меня болит душа за деревню. Будут жить в деревне – будет развиваться сельское хозяйство. Вот у нас строится новый молочно-товарный комплекс. Это что? Будет больше коров, больше молока, будут хорошие зарплаты, будет больше продукции нашей, белорусской. Мы, работники сельского хозяйства, нашего Президента точно не подведем. Мы будем стараться работать и стараться для нашей страны.