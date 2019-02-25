Популярные мессенджеры: СМИ открывают новые грани общения с подписчиками

Новости Беларуси. Современные СМИ – будущее и настоящее. 25 февраля в Минске много говорили о том, как создать новое информационное пространство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь уже не секрет: в борьбе за своего зрителя и читателя телевидению и газетам приходится нелегко. Акценты и предпочтения смещаются в интернет-пространство.

Что уж говорить о региональных СМИ: там, ко всему прочему, еще и сильный кадровый дефицит. В общем, современные медиа сейчас переживают не самые лучшие времена. Есть ли выход в данной ситуации? Ответ на этот и не только вопрос искали сегодня на итоговой коллегии в Министерстве информации. Корреспондент Анастасия Корниенко продолжит.

– Что тут у нас сегодня?

– Посещаемость повыше среднего будет сегодня.

Речицкая районная газета «Дняпровец» одна из первых в Гомельской области стала доступна онлайн. Порядка 5000 оригинальных посетителей в сутки. Эта одна из самых посещаемых страничек. Главный козырь – местные новости.

Евгений Новик, редактор интернет-ресурса «Дняпровец.by»:

Казалось бы, новость о деревеньке, которая находится недалеко от Речицы, в которой пять человек населения осталось. А люди, которые вышли из нее – они все это прочитают.

Хорошим материалам нужно грамотное продвижение в сети. И здесь свои инструменты. SEO-оптимизация: ключевые слова в названиях и самих статьях, выводящие новость в топ поисковых систем. Еще один важный момент – сайт оптимизирован для смартфонов: большинство посетителей заходят на него именно с мобильных устройств. И все же отказываться от бумаги здесь не спешат.

Игорь Сергеев, главный редактор газеты «Дняпровец»:

Речь скорее нужно вести о конвергенции. О том, чтобы онлайн-версия и бумажная версия сосуществовали вместе и в рамках одной редакции делали качественный информационный продукт.

Конвергенция – этакий симбиоз информационных и коммуникативных технологий в едином информационном ресурсе. Это значит быть на связи со своим читателем 24 часа в сутки везде – в газете, на сайте и в социальных сетях.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Мы ўжо не першы год шмат размоў вядзем і пэўныя практыкі закладваем, каб рэдакцыі раённых газет сталі мультымедыйнымі, і ў гэтым плане звяртаемся да выканаўчай улады за падтрымкай. Мне здаецца, што сёння ў творчым плане рэдактары раённых газет, іх супрацоўнікі могуць больш актыўна працаваць у сацыяльных сетках.

Здесь и двусторонняя связь в мессенджерах, и количество лайков, а с ними и рейтинги. Но главное – читатели получают качественную, оперативную информацию из первых уст. А это уже ответ фейковым новостям.

Ольга Шпилевская, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси:

Люди грамотные и образованные, безусловно, пытаются отделить фейковую информацию от нефейковой. Правда, это все сложнее и сложнее становится делать. Поэтому наша задача, прежде всего старшего поколения журналистов и старшего поколения в плане родителей – учить своих детей, юное поколение, разбираться в том, что они читают и что они потребляют. Это, знаете, как есть некачественные продукты. Можно есть некачественные продукты, думать, что они качественные, и при этом в определенный момент заболеть. Точно также некачественный продукт информационный, которым переполнен интернет. Если мы не научимся смотреть на знак качества этого продукта, если мы не научимся видеть, насколько он хорошо произведен, то можно заболеть от ненужной информации.

В гонке за информационными технологиями важно не забыть о самих журналистах, а точнее, их преемственности. Если дело пойдет так дальше, скоро будут снижать набор на факультет журналистики, отмечает декан Ольга Самусевич. Чтобы взять учащихся, надо найти заявки – то есть знать, где будут работать выпускники. Они есть от регионов, но ехать туда студенты не спешат, ведь в первую очередь не решен вопрос с жильем. Так что будущее СМИ зависит от дел общих.

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:

Требуется больше профессионализма, больше ответственности людей, которые работают в отрасли. И, безусловно, большее напряжение. У нас профессионалов хватает, безусловно, но это не значит, что мы должны стоять на месте. Нужно готовить кадры, учиться, учиться и еще раз учиться.