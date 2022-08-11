Пообщались с профи и отправились в «Зубрёнок». Какую программу подготовили для будущих следователей Союзного государства?

Новости Беларуси. Молодежь Союзного государства укрепляет взаимодействие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 августа в Беларусь прибыла делегация из России, где большая часть гостей – кадеты из разных уголков братской страны. У них в планах – в первую очередь обмен опытом, посещение мест боевой славы и оздоровление. Для будущих следователей из России событие долгожданное. Из-за пандемии эту поездку пришлось отложить на два года. Однако 2022-й дал добро и в очередной раз доказал, что братские связи и дружба только крепнут в непростое для союзников время. Репортаж Оксаны Семашко.

07:25. На перроне столичного железнодорожного вокзала белорусские следователи с караваем встречают пассажиров поезда Москва – Минск кадетов Следственного комитета России. Красивая форма, чеканный шаг, военная выправка и блеск в глазах приковывают взгляды прохожих.

Дальше – прямиком в главное следственное ведомство нашей страны. Российские кадеты, среди них немало и девушек, давно мечтали там побывать. И как только пошла на спад пандемия, 25 будущих следователей решили вживую пообщаться с профи в своем деле и сверстниками-единомышленниками из разных регионов Беларуси. Встреча впервые в таком формате.

Майя Галунина, учащаяся Санкт-Петербургского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны России»:

Очень красивый город! Впечатляющий!

– Какие у вас качества есть, чтобы в будущем стать следователями?

– Дисциплинированность, целеустремленность. Ответственность большая должна быть. Во время экскурсии учащимся кадетских корпусов рассказали об истории создания Следственного комитета Беларуси и даже посвятили в некоторые профессиональные тайны. Сегодня перед ребятами были открыты все двери.

Даниил Шарыгин, учащийся Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета России имени Ф.Ф. Слипченко:

Добирались мы сюда двое суток, ехали на довольно веселых эмоциях, хорошо общались. Также я считаю, что это общение очень полезно как между городами России, так и между кадетами Беларуси, поскольку идет обмен опытом, что дальше послужит нам хорошей помощью в нашей профессии.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Дружба между людьми начинается вот с такого вашего общения. Поэтому, думаю, что это будет очередная весомая капля в укреплении дружбы наших народов, российского и белорусского.

Сразу после знакомства с местом работы мастеров следственного дела 50 белорусских и российских подростков отправились на оздоровление в «Зубренок». Здесь им обещают 2,5 недели незабываемых каникул с интеллектуальными играми и физическими нагрузками.

Валерия Кузьменкова, учащаяся средней школы № 12 Гомеля:

Я хочу связать свою жизнь со Следственным комитетом, как это сделал мой отец, потому что мне нравилось и с детства я наблюдала за тем, как он работает, по его рассказам.

В эти дни во Всероссийском центре «Орленок» отдыхают и наши дети. На аналогичную «Зубренку» патриотическую смену приглашены ребята из Беларуси, России и Донецкой Народной Республики.

Сергей Петров, руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета России:

Патриот – это человек, который любит свою Родину. Это слова, может быть, и банальные. И настоящий гражданин своей страны, который уважает свой народ, ценит свою историю, культуру. А как воспитать? Вот таким образом мы и можем воспитать. Ребята пообщаются между собой, посетят места боевой славы. В принципе, каждый шаг белорусской земли – это уже место боевой славы нашего народа.

Пронести по жизни идеалы патриотизма и гражданственности – то, к чему сегодня стремятся кадеты Союзного государства. И это уже больше чем просто дружба между нашими странами и народами.