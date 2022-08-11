Одним из организаторов госпереворота был психиатр из США. Что ещё рассказал Протасевич в суде?

В качестве свидетеля в суд вызвали Романа Протасевича. Из его показаний стало известно, что одним из организаторов Zoom-конференции, где обсуждалось силовое свержение власти, был проживающий в США психиатр Дмитрий Щигельский. По словам Протасевича, он был связующим звеном между заговорщиками и штабом беглых, осевших в Литве. К слову, последние, в свою очередь, должны были оказать финансовую поддержку в подкупе высокопоставленных военнослужащих и последующем мятеже. По словам свидетеля, обвиняемые приняли решение о силовом захвате власти, поскольку были уверены – никаких других способов у них нет. Марши и хождения полностью провалились. Остался один вариант – свержение с участием армии.