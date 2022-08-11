Прямой эфир

Одним из организаторов госпереворота был психиатр из США. Что ещё рассказал Протасевич в суде?

11 августа 2022 15:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые подробности резонансного уголовного дела о попытке госпереворота 11 августа озвучили в Минском областном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, на скамье подсудимых пять человек: Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук.  

Одним из организаторов госпереворота был психиатр из США. Что ещё рассказал Протасевич в суде?-1

В качестве свидетеля в суд вызвали Романа Протасевича. Из его показаний стало известно, что одним из организаторов Zoom-конференции, где обсуждалось силовое свержение власти, был проживающий в США психиатр Дмитрий Щигельский. По словам Протасевича, он был связующим звеном между заговорщиками и штабом беглых, осевших в Литве. К слову, последние, в свою очередь, должны были оказать финансовую поддержку в подкупе высокопоставленных военнослужащих и последующем мятеже. По словам свидетеля, обвиняемые приняли решение о силовом захвате власти, поскольку были уверены – никаких других способов у них нет. Марши и хождения полностью провалились. Остался один вариант – свержение с участием армии.  

# Судебная система Беларуси # общество # Роман Протасевич # Юрий Зенкович # Александр Федута # Григорий Костусев # Ольга Голубович # Денис Кравчук # Дмитрий Щигельский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уголок сельской памяти, музей и мастер-классы по вытинанке. Как сохраняют историческую память в Минской области?
11 августа 2022 14:59

Уголок сельской памяти, музей и мастер-классы по вытинанке. Как сохраняют историческую память в Минской области?

Лучших работников ЖКХ и «Зеленстроя» отметили в Ратуше. Их лично поблагодарил Владимир Кухарев
11 августа 2022 14:57

Лучших работников ЖКХ и «Зеленстроя» отметили в Ратуше. Их лично поблагодарил Владимир Кухарев

У кого оценки выше – получают 320 рублей сверху. Как сельхозорганизации мотивируют студентов остаться?
11 августа 2022 14:39

У кого оценки выше – получают 320 рублей сверху. Как сельхозорганизации мотивируют студентов остаться?