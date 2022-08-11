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В «Зубрёнке» стартовала гражданско-патриотическая смена учащихся Союзного государства

11 августа 2022 12:12
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Новости Беларуси. Теплый прием, знакомство с белорусскими следователями и оздоровление. Учащиеся кадетского корпуса Следственного комитета России приехали на отдых в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Зубрёнке» стартовала гражданско-патриотическая смена учащихся Союзного государства-1

Ранним утром гостей встретили на белорусском железнодорожном вокзале. После ребята отправились на экскурсию в Следственный комитет, где узнали об истории ведомства. Кроме того, кадеты из разных уголков России познакомились со сверстниками и единомышленниками из Беларуси. К слову, и те, и другие сегодня отправились на оздоровление в «Зубренок», а это всего 50 человек. В Национальном образовательном центре дан старт гражданско-патриотической смене учащихся Союзного государства «Подвиг прадедов в наших сердцах».

В «Зубрёнке» стартовала гражданско-патриотическая смена учащихся Союзного государства-4

Валерия Кузьменкова, учащаяся средней школы № 12 Гомеля:
Я считаю очень привлекательным то, что мы едем с ребятами из кадетских классов Следственного комитета Российской Федерации. Для меня это много новых знакомств, эмоций. Также можно проявить себя и показать, на что я способна.

В «Зубрёнке» стартовала гражданско-патриотическая смена учащихся Союзного государства-7

Арина Иванова, учащаяся Санкт-Петербургского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны России»:
Готовились мы довольно долго. На самом деле мы в предвкушении. Мы думаем, что проведенное время в лагере будет интересным. Мы надеемся узнать много нового о Беларуси, о ее истории, культуре.

В «Зубрёнке» стартовала гражданско-патриотическая смена учащихся Союзного государства-10

Ребят ждет насыщенная программа. Они отправятся в историческое путешествие и пройдут дорогами мужества, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

# Беларусь-Россия # общество # Валерия Кузьменкова # Арина Иванова # Фотофакт

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