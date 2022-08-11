Уголок сельской памяти, музей и мастер-классы по вытинанке. Как сохраняют историческую память в Минской области?

Новости Беларуси. Сохранение культурного наследия. В агрогородке Положевичи создан музей, посвященный историческим корням поселка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Сохранение культурного наследия. В агрогородке Положевичи создан музей, посвященный историческим корням поселка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Раньше здание принадлежало знаменитому роду Корбут-Дашкевичей. И чтобы сохранить историческую память, корпус превратился в центр культуры. Созданный тут же музей стал уголком сельской памяти. Здесь собрано множество антикварных вещей: старинное оборудования для ткачества, вышиванки из натурального льна и созданные собственными руками игрушки жителей агрогородка. В клубном формировании также подготовлены кружки для детей. Здесь у молодого поколения есть возможность научится плести из соломы, вышивать и посещать культурно-прикладные мастер-классы по вытинанке.
Людмила Баратова, заведующая центром культуры агрогородка Положевичи:
Галоўная мэта нашай працы – гэта зберагчы нашы корані, корані нашай зямлі беларускай. Бо без здаровых кораняў не будзе здаровага дрэва, а таксама і здаровых пладоў. Таму ўся праца наша накіравана на тое, каб зберагчы нашу спадчыну.
Около 15 лет понадобилось на сборы исторически важных экспозиций в музей. В дальнейшем выставка будет пополняться новыми экспонатами.