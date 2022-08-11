Уголок сельской памяти, музей и мастер-классы по вытинанке. Как сохраняют историческую память в Минской области?

Раньше здание принадлежало знаменитому роду Корбут-Дашкевичей. И чтобы сохранить историческую память, корпус превратился в центр культуры. Созданный тут же музей стал уголком сельской памяти. Здесь собрано множество антикварных вещей: старинное оборудования для ткачества, вышиванки из натурального льна и созданные собственными руками игрушки жителей агрогородка. В клубном формировании также подготовлены кружки для детей. Здесь у молодого поколения есть возможность научится плести из соломы, вышивать и посещать культурно-прикладные мастер-классы по вытинанке.